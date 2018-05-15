Главы МИД Германии и Китая выступили в защиту сделки с Ираном

ПЕКИН, 15 мая — РИА Новости. Главы МИД Китая и Германии Ван И и Хайко Маас в телефонном разговоре высказались за необходимость защиты ядерной сделки по Ирану и условились поддерживать со всеми сторонами контакт по этому вопросу, говорится в сообщении МИД КНР.

"Стороны главным образом обменялись мнениями по ядерной программе Ирана, считают необходимым сообща защищать всестороннее соглашение по ядерному вопросу Ирана, защищать международные принципы, а также региональный мир и стабильность", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Китая.

Министры также договорились поддерживать контакт со всеми сторонами по данному вопросу.