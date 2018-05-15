Бахрейн лишил подданства 115 человек, обвиняемых в терроризме

ДОХА, 15 мая — РИА Новости. Суд Бахрейна постановил лишить подданства королевства 115 человек, которым вынесены различные тюремные сроки по обвинению в терроризме, говорится в заявлении генеральной прокуратуры Бахрейна, выпущенном во вторник.

В генпрокураторе отметили, что лишенные подданства приговорены к срокам от трех лет до пожизненного заключения. При этом к пожизненному заключению по делу о принадлежности к террористической группировке суд в королевстве приговорил 53 человека.

Власти королевства стали активно прибегать к лишению подданства за терроризм несколько лет назад, стремясь таким образом избавиться от оппозиционно настроенной шиитской молодежи, которая устраивает акции протеста против правящей на острове королевской семьи Аль Халифа из мусульман-суннитов. Шиитская оппозиция обвиняет их в лишении родины коренного населения, которыми и являются шииты, и наделении подданством суннитов из других арабских стран или Пакистана с целью изменить конфессиональный состав в стране.