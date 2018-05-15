МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Выход Соединенных Штатов из СВПД (Совместный всеобъемлющим план действий) никак не отразится на сотрудничестве Ирана с РФ, в частности, с российскими нефтегазовыми компаниями, заявил журналистам посол Ирана в Москве Мехди Санаи.

"Я думаю, что российско-иранские отношения будут только развиваться дальше в разных аспектах. У нас есть подписанные документы в разных сферах, есть разные проекты, они продвигаются, и я не думаю, что с каким-то проектом может случиться задержка по этой причине", — сказал Санаи, отвечая на вопрос о том, может ли отразиться выход США из СВПД на сотрудничестве Ирана с российскими нефтегазовыми компаниями.

"Я думаю, что все будет по-прежнему", — добавил посол.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе. Сделка, также известная как "Совместный всеобъемлющим план действий" (СВПД), была достигнута Ираном и "шестеркой" международных посредников — Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и США совместно с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности — в 2015 году после многолетних и сложнейших переговоров.

В обмен на снятие санкций Иран пошел на значительные уступки, согласившись поставить под полный контроль свою ядерную программу, подтвердив, что ни при каких условиях не будет стремиться получить, разработать или приобрести любое ядерное оружие.

Вместе с выходом из соглашения США восстанавливают все санкции против Ирана, в том числе и вторичные (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в рамках СВПД. Один из главных вопросов заключается в том, будут ли союзники США выполнять данные санкции.