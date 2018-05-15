МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Выход Соединенных Штатов из СВПД (Совместный всеобъемлющим план действий) никак не отразится на сотрудничестве Ирана с РФ, в частности, с российскими нефтегазовыми компаниями, заявил журналистам посол Ирана в Москве Мехди Санаи.
"Я думаю, что российско-иранские отношения будут только развиваться дальше в разных аспектах. У нас есть подписанные документы в разных сферах, есть разные проекты, они продвигаются, и я не думаю, что с каким-то проектом может случиться задержка по этой причине", — сказал Санаи, отвечая на вопрос о том, может ли отразиться выход США из СВПД на сотрудничестве Ирана с российскими нефтегазовыми компаниями.
"Я думаю, что все будет по-прежнему", — добавил посол.
Вместе с выходом из соглашения США восстанавливают все санкции против Ирана, в том числе и вторичные (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в рамках СВПД. Один из главных вопросов заключается в том, будут ли союзники США выполнять данные санкции.