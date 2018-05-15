В Азербайджане выступили за продолжение интенсивных переговоров по Карабаху

БАКУ, 15 мая – РИА Новости. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров считает необходимым продолжать интенсивные переговоры по урегулированию карабахского конфликта, учитывая завершение выборного процесса в Баку и Ереване, сообщил РИА Новости официальный представитель внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев.

Во вторник Мамедъяров обсудил в Париже с сопредседателями Минской группы ОБСЕ урегулирование карабахского конфликта и последние события в Армении. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной Нагорно-Карабахской республики, так как НКР не является стороной переговоров.

"На встрече была подчеркнута необходимость продолжения интенсивных переговоров по урегулированию конфликта, учитывая завершение выборного процесса в Азербайджане и Армении. Глава МИД Азербайджана заявил о готовности страны к интенсивным переговорам для скорейшего урегулирования конфликта. На встрече также были обсуждены мероприятия, которые реализуют сопредседатели Минской группы ОБСЕ для продвижения переговорного процесса, а также ситуация в регионе", — сообщил Гаджиев.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.