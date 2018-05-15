Салехи призвал Евросоюз компенсировать выход США из сделки с Ираном

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Глава Организации атомной энергетики Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи призвал ЕС компенсировать выход США из ядерной сделки, пригрозив более активным развитием ядерной программы в обратном случае, передает агентство Рейтер со ссылкой на гостелевидение Ирана.

"Европейские стороны, подписавшие договор, должны компенсировать выход США из СВПД ("Совместный всеобъемлющий план действий" – ред.) и гарантировать соблюдение наших прав… Если они не смогут сделать это, мы готовы усилить нашу ядерную программу до более высокого уровня, чем было до СВПД", — заявил Салехи.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе. Сделка, также известная как "Совместный всеобъемлющий план действий" (СВПД), была достигнута Ираном и "шестеркой" международных посредников — Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и США совместно с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности — в 2015 году после многолетних и сложнейших переговоров. Великобритания, Франция и Германия заявили о желании сохранить сделку.