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Сектор Газа сегодня: затишье после бури

Сюжет:
Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (186)
17:3415.05.2018
(обновлено: 17:44 15.05.2018)
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© AFP 2018 / Mohammed AbedПострадавшие в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фотоПострадавшие в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото
© AFP 2018 / Mohammed Abed

ГАЗА, 15 мая — РИА Новости. Смуглый мальчуган лет двенадцати с гордостью демонстрирует основной беспилотник палестинского сопротивления — воздушный змей из целлофана с тряпкой на хвосте.

Участники протеста в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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Аплодисменты и выстрелы. Чем опасен перенос посольства США в Иерусалим
"Тряпку пропитываешь соляркой и пускаешь вот туда", — показывает он рукой на восток, где в полукилометре начинается Израиль.

"Я уже десять таких туда отправил", — гордится юный палестинец.

Для израильтян незамысловатая конструкция стала настоящей головной болью, вызвав не один пожар в приграничных полях и пустошах.

Демонстрационный полет выходит не очень: змей пикирует вниз и застревает в крыше палатки.

После кровавого понедельника, когда в стычках с израильскими военными погибли более 60 палестинцев, на границе сегодня спокойно. В базовом лагере протестных акций, продолжающихся с конца марта, торгуют семечками и жарят рубленную с луком печень, в прямой эфир выходят телерепортеры в касках и бронежилетах, стайки подростков уходят в вылазки к пограничной черте, чтобы зашвырнуть пращой камень в израильтян.

Те взирают на происходящее с вершин земляных брустверов, укрытые тентами от палящего солнца. Пару раз к забору, отделяющему Израиль от Газы, выдвигались бронированные джипы и выстреливали очереди газовых гранат.

Протесты в Газе: столкновения палестинцев с израильскими войсками
© AFP 2018 / Mohammed AbedОфициальное открытие посольства США в Иерусалиме, перенос которого был приурочен к 70-й годовщине образования Израиля, спровоцировал новые протесты палестинцев на границе сектора Газа.Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем
© AFP 2018 / Mohammed Abed
Официальное открытие посольства США в Иерусалиме, перенос которого был приурочен к 70-й годовщине образования Израиля, спровоцировал новые протесты палестинцев на границе сектора Газа.
© РИА Новости / Иссам Аль-РимавиПерейти в фотобанкС конца марта в регулярных столкновениях с израильскими войсками погибли более 50 палестинцев, в основном из числа наиболее активных участников так называемого "Великого марша возвращения" - полуторамесячной череды протестных акций, приуроченной к 70-й годовщины Накбы — начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.Уличные протесты в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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С конца марта в регулярных столкновениях с израильскими войсками погибли более 50 палестинцев, в основном из числа наиболее активных участников так называемого "Великого марша возвращения" - полуторамесячной череды протестных акций, приуроченной к 70-й годовщины Накбы — начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.
© AFP 2018 / Said KhatibС утра израильская авиация разбрасывала над сектором Газа листовки с призывом к палестинцам, готовящим новые акции протеста, не приближаться к границе и не вступать в столкновения с военными.Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем
© AFP 2018 / Said Khatib
С утра израильская авиация разбрасывала над сектором Газа листовки с призывом к палестинцам, готовящим новые акции протеста, не приближаться к границе и не вступать в столкновения с военными.
© REUTERS / Mohammed Salem"Держитесь подальше от забора безопасности, подстрекателей террора и насильственных беспорядков. Спасайте себя и думайте в первую очередь о своем будущем", — говорилось в одной из листовой.Палестинский демонстрант во время столкновений с израильскими войсками в Газе. 14 мая 2018
© REUTERS / Mohammed Salem
"Держитесь подальше от забора безопасности, подстрекателей террора и насильственных беспорядков. Спасайте себя и думайте в первую очередь о своем будущем", — говорилось в одной из листовой.
© РИА Новости / Иссам Аль-РимавиПерейти в фотобанкИзраильская армия предупреждала, что намерена пресекать любые попытки палестинцев "повредить пограничную инфраструктуру, нанести ущерб военнослужащим или гражданскому населению Израиля".Участники протеста в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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Израильская армия предупреждала, что намерена пресекать любые попытки палестинцев "повредить пограничную инфраструктуру, нанести ущерб военнослужащим или гражданскому населению Израиля".
© РИА Новости / Иссам Аль-РимавиПерейти в фотобанкОпасаясь, что целые толпы пойдут на прорыв, израильская армия стянула к сектору Газа две дополнительные пехотные бригады, еще одна была переброшена на Западный берег реки Иордан, который до сих пор оставался в стороне от протестов.Израильские военнослужащие во время уличных протестов в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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Опасаясь, что целые толпы пойдут на прорыв, израильская армия стянула к сектору Газа две дополнительные пехотные бригады, еще одна была переброшена на Западный берег реки Иордан, который до сих пор оставался в стороне от протестов.
© AFP 2018 / Mahmud HamsИзраильские военные насчитали свыше 35 тысяч участников беспорядков на 12 участках границы.Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем
© AFP 2018 / Mahmud Hams
Израильские военные насчитали свыше 35 тысяч участников беспорядков на 12 участках границы.
© AP Photo / Majdi MohammedПалестинцы швыряют самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгут шины, пытаются ломать пограничные заграждения.Столкновения палестинцев и израильских военных в городе Вифлеем
© AP Photo / Majdi Mohammed
Палестинцы швыряют самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгут шины, пытаются ломать пограничные заграждения.
© РИА Новости / Иссам Аль-РимавиПерейти в фотобанкИзраильские силовики ведут огонь на поражение по наиболее агрессивным участникам протестов.Уличные протесты в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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Израильские силовики ведут огонь на поражение по наиболее агрессивным участникам протестов.
© AFP 2018 / Mohammed AbedПризнавая использование огнестрельного оружия, израильтяне называют свои действия самообороной, отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.Пострадавшие в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа с Израилем
© AFP 2018 / Mohammed Abed
Признавая использование огнестрельного оружия, израильтяне называют свои действия самообороной, отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.
© РИА Новости / Иссам Аль-РимавиПерейти в фотобанкСогласно последним данным местных медицинских служб, в столкновениях с израильскими войсками за день погибли более 40 человек, порядка тысячи семисот человек получили ранения.Участники протеста в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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Согласно последним данным местных медицинских служб, в столкновениях с израильскими войсками за день погибли более 40 человек, порядка тысячи семисот человек получили ранения.
© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaПалестинские власти поддерживают выступления соотечественников против переноса американского посольства в Иерусалим, но призывают удержать протест в мирных рамках и осуждают применение силы со стороны Израиля.Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
Палестинские власти поддерживают выступления соотечественников против переноса американского посольства в Иерусалим, но призывают удержать протест в мирных рамках и осуждают применение силы со стороны Израиля.
© AFP 2018 / Mahmud HamsПредставители Amnesty International раскритиковали действия израильской армии, заявив, что в результате применения военными боевого оружия около 500 человек получили огнестрельные ранения.Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем
© AFP 2018 / Mahmud Hams
Представители Amnesty International раскритиковали действия израильской армии, заявив, что в результате применения военными боевого оружия около 500 человек получили огнестрельные ранения.
© REUTERS / Amir CohenЕгипет выступил категорически против использования силы на границе сектора Газа. В МИД страны отметили, что Каир поддерживает "законные права палестинцев во главе с правом на создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме".Израильские военные тушат пожар на границе сектора Газа с Израилем
© REUTERS / Amir Cohen
Египет выступил категорически против использования силы на границе сектора Газа. В МИД страны отметили, что Каир поддерживает "законные права палестинцев во главе с правом на создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме".
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Пока нет пострадавших, у врачей, второй месяц дежурящих в лагерном медпункте, есть время поесть — прямо на койках, где вчера лежали несколько пациентов, попозировать фотографам и пообщаться с журналистами, в том числе по-русски.

Доктор в белоснежном халате по имени Хасан Аяд учился в Казани, а его коллега Али аль-Мадхун, в оранжевой униформе врача скорой помощи, — в Москве.

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. 14 мая 2018
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
"Реки крови": Кадыров прокомментировал перенос посольства США в Иерусалим
"Спасибо России за то, что она сделала меня врачом и научила помогать людям", — говорит доктор Аяд.

Начальник медпункта, учившийся в Югославии доктор Халиль Сиям говорит о самоотверженной работе своих подчиненных, хронической нехватке лекарств и страшных разрывных пулях "дум-дум", которые, по его словам, используют израильские снайперы, стреляя по ногам демонстрантов.

Убивают и калечат не только пули, но и слезоточивый газ. Его последней жертвой стала восьмимесячная девочка, которую всем миром хоронили в столице анклава. Маленькое тельце, завернутое в палестинский флаг, отпели в старейшей местной мечети и пронесли по главной городской улице, где в знак траура по погибшим закрылись все магазины и лавки.

На пути к кладбищу процессия ускорялась, в конце практически перейдя на бег, вбирала в себя десятки палестинцев, чередовала восхваления Аллаха с проклятиями в адрес Израиля.

"У меня еще сын. Он получил ранения в обе руки и со вчерашнего дня истекает кровью. Нам нужны лекарства, которых нет", — говорит журналистам скорбящая мать посреди могил и чертополоха.

"Я прошу арабский мир, взываю к мировому сообществу: остановите кровопролитие в секторе Газа", — просит она.

Как погибла девочка и был ранен ее брат, непонятно. По одной из версий, детей взял с собой отец на очередную антиизраильскую демонстрацию.

Палестинский протест
© AFP 2018 / Mohammed AbedПрезидент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.Дети во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в городе Газа. 7 декабря 2017
© AFP 2018 / Mohammed Abed
Президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.
© AP Photo / Majdi MohammedЭто заявление вызвало массовые протесты палестинцев. На Западном берегу четверг объявили днем всеобщей забастовки.Акция протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Наблусе на Западном берегу реки Иордан. 7 декабря 2017
© AP Photo / Majdi Mohammed
Это заявление вызвало массовые протесты палестинцев. На Западном берегу четверг объявили днем всеобщей забастовки.
© AFP 2018 / Farooq NaeemПосле заявления Дональда Трампа лидер движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой интифаде — восстанию против Израиля.Активисты Совета обороны Пакистана во время протеста в Исламабаде. 7 декабря 2017
© AFP 2018 / Farooq Naeem
После заявления Дональда Трампа лидер движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой интифаде — восстанию против Израиля.
© AP Photo / B.K. BangashХания объявил пятницу, 8 декабря, "днем гнева", в который начнется новое движение под лозунгом "свободу Иерусалиму и Западному берегу". "Единый Иерусалим остается столицей всей Палестины, …> и мы не признаем законность оккупации палестинской земли", – заявил лидер ХАМАС.Сторонники пакистанской религиозной партии молятся перед антиамериканским митингом в Исламабаде. 7 декабря 2017
© AP Photo / B.K. Bangash
Хания объявил пятницу, 8 декабря, "днем гнева", в который начнется новое движение под лозунгом "свободу Иерусалиму и Западному берегу". "Единый Иерусалим остается столицей всей Палестины, …> и мы не признаем законность оккупации палестинской земли", – заявил лидер ХАМАС.
© AFP 2018 / Mahmoud ZayyatРешение американского президента, по словам Исмаила Хании, стало агрессией против палестинского народа и объявлением войны его святыням. Лидер ХАМАС призвал все арабские страны разорвать сотрудничество с Вашингтоном.Палестинские студенты во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Сайде, Ливан. 7 декабря 2017
© AFP 2018 / Mahmoud Zayyat
Решение американского президента, по словам Исмаила Хании, стало агрессией против палестинского народа и объявлением войны его святыням. Лидер ХАМАС призвал все арабские страны разорвать сотрудничество с Вашингтоном.
© AP Photo / Ariel SchalitМечети на Западном берегу и в секторе Газа через азан призвали палестинцев взять инициативу и протестовать, чтобы их голос дошел до мирового сообщества.Израильские полицейские во время протестов в Иерусалиме. 7 декабря 2017
© AP Photo / Ariel Schalit
Мечети на Западном берегу и в секторе Газа через азан призвали палестинцев взять инициативу и протестовать, чтобы их голос дошел до мирового сообщества.
© AFP 2018 / Mohammed AbedВ Иерусалиме, Рамаллахе, Хевроне и Вифлееме прошли столкновения между палестинцами и израильскими военными. Палестинцы кидали камни в сторону правоохранителей, а силовики стреляли в сторону протестующих и применяли против них слезоточивый газ и звуковые гранаты. Ранения в столкновениях получили более ста палестинцев.Палестинцы во время акции протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в городе Газа. 7 декабря 2017
© AFP 2018 / Mohammed Abed
В Иерусалиме, Рамаллахе, Хевроне и Вифлееме прошли столкновения между палестинцами и израильскими военными. Палестинцы кидали камни в сторону правоохранителей, а силовики стреляли в сторону протестующих и применяли против них слезоточивый газ и звуковые гранаты. Ранения в столкновениях получили более ста палестинцев.
© AP Photo / Muhammad SajjadВ знак протеста против решения президента США Дональда Трампа палестинцы погасили огни на главной елке у Храма Рождества в Вифлееме, где, по библейскому преданию, родился Иисус Христос. Огни больше не горят и на елке в Рамалле — недалеко от могилы бывшего палестинского лидера Ясира Арафата.Пакистанцыв во время акции протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Пешаваре. 7 декабря 2017
© AP Photo / Muhammad Sajjad
В знак протеста против решения президента США Дональда Трампа палестинцы погасили огни на главной елке у Храма Рождества в Вифлееме, где, по библейскому преданию, родился Иисус Христос. Огни больше не горят и на елке в Рамалле — недалеко от могилы бывшего палестинского лидера Ясира Арафата.
© REUTERS / Mohamad TorokmanЗаявление Дональда Трампа по Иерусалиму не способствует ближневосточному урегулированию, оно вызвало острую реакцию среди палестинцев и существенно осложнило ситуацию в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что данная позиция президента США приводит к расколу среди международного сообщества.Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными в районе города Рамалла на Западном берегу
© REUTERS / Mohamad Torokman
Заявление Дональда Трампа по Иерусалиму не способствует ближневосточному урегулированию, оно вызвало острую реакцию среди палестинцев и существенно осложнило ситуацию в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что данная позиция президента США приводит к расколу среди международного сообщества.
© AFP 2018 / Adem AltanИзраиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы. Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликтаАкция протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Анкаре
© AFP 2018 / Adem Altan
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы. Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликта
© REUTERS / Muhammad HamedСвященная для иудеев и мусульман Храмовая гора находится под фактическим контролем Израиля с войны 1967 года. На ее территории расположены культовые для мусульман сооружения – мечеть Аль-Акса и мусульманское святилище Купол Скалы (на картине).Протестующая держит плакат с изображением мечети Эль-Акса во время протеста возле американского посольства в Аммане, Иордания. 7 декабря 2017
© REUTERS / Muhammad Hamed
Священная для иудеев и мусульман Храмовая гора находится под фактическим контролем Израиля с войны 1967 года. На ее территории расположены культовые для мусульман сооружения – мечеть Аль-Акса и мусульманское святилище Купол Скалы (на картине).
© REUTERS / Zoubeir SouissiПротестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе.Протестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе. 7 декабря 2017
© REUTERS / Zoubeir Souissi
Протестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе.
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