Сектор Газа сегодня: затишье после бури

17:3415.05.2018
(обновлено: 17:44 15.05.2018)
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ГАЗА, 15 мая — РИА Новости. Смуглый мальчуган лет двенадцати с гордостью демонстрирует основной беспилотник палестинского сопротивления — воздушный змей из целлофана с тряпкой на хвосте.
"Тряпку пропитываешь соляркой и пускаешь вот туда", — показывает он рукой на восток, где в полукилометре начинается Израиль.
"Я уже десять таких туда отправил", — гордится юный палестинец.
Для израильтян незамысловатая конструкция стала настоящей головной болью, вызвав не один пожар в приграничных полях и пустошах.
Демонстрационный полет выходит не очень: змей пикирует вниз и застревает в крыше палатки.
После кровавого понедельника, когда в стычках с израильскими военными погибли более 60 палестинцев, на границе сегодня спокойно. В базовом лагере протестных акций, продолжающихся с конца марта, торгуют семечками и жарят рубленную с луком печень, в прямой эфир выходят телерепортеры в касках и бронежилетах, стайки подростков уходят в вылазки к пограничной черте, чтобы зашвырнуть пращой камень в израильтян.
Те взирают на происходящее с вершин земляных брустверов, укрытые тентами от палящего солнца. Пару раз к забору, отделяющему Израиль от Газы, выдвигались бронированные джипы и выстреливали очереди газовых гранат.
Официальное открытие посольства США в Иерусалиме, перенос которого был приурочен к 70-й годовщине образования Израиля, спровоцировал новые протесты палестинцев на границе сектора Газа.
С конца марта в регулярных столкновениях с израильскими войсками погибли более 50 палестинцев, в основном из числа наиболее активных участников так называемого "Великого марша возвращения" - полуторамесячной череды протестных акций, приуроченной к 70-й годовщины Накбы — начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.
С утра израильская авиация разбрасывала над сектором Газа листовки с призывом к палестинцам, готовящим новые акции протеста, не приближаться к границе и не вступать в столкновения с военными.
"Держитесь подальше от забора безопасности, подстрекателей террора и насильственных беспорядков. Спасайте себя и думайте в первую очередь о своем будущем", — говорилось в одной из листовой.
Израильская армия предупреждала, что намерена пресекать любые попытки палестинцев "повредить пограничную инфраструктуру, нанести ущерб военнослужащим или гражданскому населению Израиля".
Опасаясь, что целые толпы пойдут на прорыв, израильская армия стянула к сектору Газа две дополнительные пехотные бригады, еще одна была переброшена на Западный берег реки Иордан, который до сих пор оставался в стороне от протестов.
Израильские военные насчитали свыше 35 тысяч участников беспорядков на 12 участках границы.
Палестинцы швыряют самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгут шины, пытаются ломать пограничные заграждения.
Израильские силовики ведут огонь на поражение по наиболее агрессивным участникам протестов.
Признавая использование огнестрельного оружия, израильтяне называют свои действия самообороной, отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.
Согласно последним данным местных медицинских служб, в столкновениях с израильскими войсками за день погибли более 40 человек, порядка тысячи семисот человек получили ранения.
Палестинские власти поддерживают выступления соотечественников против переноса американского посольства в Иерусалим, но призывают удержать протест в мирных рамках и осуждают применение силы со стороны Израиля.
Представители Amnesty International раскритиковали действия израильской армии, заявив, что в результате применения военными боевого оружия около 500 человек получили огнестрельные ранения.
Египет выступил категорически против использования силы на границе сектора Газа. В МИД страны отметили, что Каир поддерживает "законные права палестинцев во главе с правом на создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме".
Пока нет пострадавших, у врачей, второй месяц дежурящих в лагерном медпункте, есть время поесть — прямо на койках, где вчера лежали несколько пациентов, попозировать фотографам и пообщаться с журналистами, в том числе по-русски.
Доктор в белоснежном халате по имени Хасан Аяд учился в Казани, а его коллега Али аль-Мадхун, в оранжевой униформе врача скорой помощи, — в Москве.
"Спасибо России за то, что она сделала меня врачом и научила помогать людям", — говорит доктор Аяд.
Начальник медпункта, учившийся в Югославии доктор Халиль Сиям говорит о самоотверженной работе своих подчиненных, хронической нехватке лекарств и страшных разрывных пулях "дум-дум", которые, по его словам, используют израильские снайперы, стреляя по ногам демонстрантов.
Убивают и калечат не только пули, но и слезоточивый газ. Его последней жертвой стала восьмимесячная девочка, которую всем миром хоронили в столице анклава. Маленькое тельце, завернутое в палестинский флаг, отпели в старейшей местной мечети и пронесли по главной городской улице, где в знак траура по погибшим закрылись все магазины и лавки.
На пути к кладбищу процессия ускорялась, в конце практически перейдя на бег, вбирала в себя десятки палестинцев, чередовала восхваления Аллаха с проклятиями в адрес Израиля.
"У меня еще сын. Он получил ранения в обе руки и со вчерашнего дня истекает кровью. Нам нужны лекарства, которых нет", — говорит журналистам скорбящая мать посреди могил и чертополоха.
"Я прошу арабский мир, взываю к мировому сообществу: остановите кровопролитие в секторе Газа", — просит она.
Как погибла девочка и был ранен ее брат, непонятно. По одной из версий, детей взял с собой отец на очередную антиизраильскую демонстрацию.
Президент США Дональд Трамп 6 декабря объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.
Это заявление вызвало массовые протесты палестинцев. На Западном берегу четверг объявили днем всеобщей забастовки.
После заявления Дональда Трампа лидер движения ХАМАС Исмаил Хания призвал к новой интифаде — восстанию против Израиля.
Хания объявил пятницу, 8 декабря, "днем гнева", в который начнется новое движение под лозунгом "свободу Иерусалиму и Западному берегу". "Единый Иерусалим остается столицей всей Палестины, …> и мы не признаем законность оккупации палестинской земли", – заявил лидер ХАМАС.
Решение американского президента, по словам Исмаила Хании, стало агрессией против палестинского народа и объявлением войны его святыням. Лидер ХАМАС призвал все арабские страны разорвать сотрудничество с Вашингтоном.
Мечети на Западном берегу и в секторе Газа через азан призвали палестинцев взять инициативу и протестовать, чтобы их голос дошел до мирового сообщества.
В Иерусалиме, Рамаллахе, Хевроне и Вифлееме прошли столкновения между палестинцами и израильскими военными. Палестинцы кидали камни в сторону правоохранителей, а силовики стреляли в сторону протестующих и применяли против них слезоточивый газ и звуковые гранаты. Ранения в столкновениях получили более ста палестинцев.
В знак протеста против решения президента США Дональда Трампа палестинцы погасили огни на главной елке у Храма Рождества в Вифлееме, где, по библейскому преданию, родился Иисус Христос. Огни больше не горят и на елке в Рамалле — недалеко от могилы бывшего палестинского лидера Ясира Арафата.
Заявление Дональда Трампа по Иерусалиму не способствует ближневосточному урегулированию, оно вызвало острую реакцию среди палестинцев и существенно осложнило ситуацию в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что данная позиция президента США приводит к расколу среди международного сообщества.
Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы, которые были захвачены во время Шестидневной войны 1967 года и затем аннексированы. Мировое сообщество не признает израильский суверенитет над городом и считает его статус одной из основных проблем ближневосточного конфликта
Священная для иудеев и мусульман Храмовая гора находится под фактическим контролем Израиля с войны 1967 года. На ее территории расположены культовые для мусульман сооружения – мечеть Аль-Акса и мусульманское святилище Купол Скалы (на картине).
Протестующие сжигают флаг США во время протеста против решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля в Тунисе.