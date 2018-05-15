Сектор Газа сегодня: затишье после бури

Пострадавшие в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

Пострадавшие в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа с Израилем. Архивное фото

ГАЗА, 15 мая — РИА Новости. Смуглый мальчуган лет двенадцати с гордостью демонстрирует основной беспилотник палестинского сопротивления — воздушный змей из целлофана с тряпкой на хвосте.

"Тряпку пропитываешь соляркой и пускаешь вот туда", — показывает он рукой на восток, где в полукилометре начинается Израиль.

"Я уже десять таких туда отправил", — гордится юный палестинец.

Для израильтян незамысловатая конструкция стала настоящей головной болью, вызвав не один пожар в приграничных полях и пустошах.

Демонстрационный полет выходит не очень: змей пикирует вниз и застревает в крыше палатки.

После кровавого понедельника, когда в стычках с израильскими военными погибли более 60 палестинцев, на границе сегодня спокойно. В базовом лагере протестных акций, продолжающихся с конца марта, торгуют семечками и жарят рубленную с луком печень, в прямой эфир выходят телерепортеры в касках и бронежилетах, стайки подростков уходят в вылазки к пограничной черте, чтобы зашвырнуть пращой камень в израильтян.

Те взирают на происходящее с вершин земляных брустверов, укрытые тентами от палящего солнца. Пару раз к забору, отделяющему Израиль от Газы, выдвигались бронированные джипы и выстреливали очереди газовых гранат.

Пока нет пострадавших, у врачей, второй месяц дежурящих в лагерном медпункте, есть время поесть — прямо на койках, где вчера лежали несколько пациентов, попозировать фотографам и пообщаться с журналистами, в том числе по-русски.

Доктор в белоснежном халате по имени Хасан Аяд учился в Казани, а его коллега Али аль-Мадхун, в оранжевой униформе врача скорой помощи, — в Москве.

"Спасибо России за то, что она сделала меня врачом и научила помогать людям", — говорит доктор Аяд.

Начальник медпункта, учившийся в Югославии доктор Халиль Сиям говорит о самоотверженной работе своих подчиненных, хронической нехватке лекарств и страшных разрывных пулях "дум-дум", которые, по его словам, используют израильские снайперы, стреляя по ногам демонстрантов.

Убивают и калечат не только пули, но и слезоточивый газ. Его последней жертвой стала восьмимесячная девочка, которую всем миром хоронили в столице анклава. Маленькое тельце, завернутое в палестинский флаг, отпели в старейшей местной мечети и пронесли по главной городской улице, где в знак траура по погибшим закрылись все магазины и лавки.

На пути к кладбищу процессия ускорялась, в конце практически перейдя на бег, вбирала в себя десятки палестинцев, чередовала восхваления Аллаха с проклятиями в адрес Израиля.

"У меня еще сын. Он получил ранения в обе руки и со вчерашнего дня истекает кровью. Нам нужны лекарства, которых нет", — говорит журналистам скорбящая мать посреди могил и чертополоха.

"Я прошу арабский мир, взываю к мировому сообществу: остановите кровопролитие в секторе Газа", — просит она.

Как погибла девочка и был ранен ее брат, непонятно. По одной из версий, детей взял с собой отец на очередную антиизраильскую демонстрацию.