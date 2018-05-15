СБУ провела пять обысков в офисах РИА Новости Украина‍

Здание с офисом РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски.

Здание с офисом РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски.

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. СБУ сообщила о проведении пяти обысков в офисах РИА Новости Украина. Сотрудники ведомства изъяли документацию, которая, по их мнению, полностью подтверждает материалы досудебного следствия.

СБУ также задержала руководителя портала Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Дело расследуют по статье госизмена. Санкция по ней предусматривает до 15 лет лишения свободы. Вопрос о задержании Вышинского решится после обысков, заявил замглавы СБУ Виктор Кононенко.

В СБУ считают, что Вышинский получил задание поехать в Крым для проведения подрывной деятельности. По их мнению, руководитель портала ежемесячно получал из России стабильное финансирование в размере 53 тысяч евро.

Кроме того, обыски прошли и дома у журналистов. Корреспондент РИА Новости Людмила Лысенко рассказала, что сотрудники СБУ пришли в ее квартиру в Киеве, провели обыск и вызвали на допрос, но задерживать не стали.

Месть за Крымский мост

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев призвал украинские власти немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ.

"Это уже не первый случай, когда киевский режим попирает основные права и свободы, преследует журналистов. В этом же ряду — убийство нашего коллеги Олеся Бузины, преследование Василия Муравицкого", — заявил он.

Киселев также пообещал обратиться в международные структуры, чтобы прекратить гонения журналистов на Украине.

В свою очередь, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что действия СБУ — это месть Киева за Крымский мост.

"Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы", — написала Симоньян в Twitter.

Ответ России

После обысков российское посольство отправило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ. В документе Россия потребовала немедленно освободить Вышинского и наказать виновных в его задержании.

В Кремле также решительно осудили действия Украины и пообещали "меры взаимности", как только получат более детальную информацию.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, в свою очередь, призвал "адекватно и жестко" реагировать на действия СБУ в отношении РИА Новости Украина.

"Конечно, это полный беспредел, нарушение всего, что только возможно. Уверен, что Россия обязана адекватно реагировать, и в таких случаях, как с высылкой дипломатов, это всегда нужно делать зеркально…", — заявил политик.

Ситуацию с российскими журналистами на Украине также прокомментировал глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Он выразил уверенность, что на летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ российские делегаты выступят с призывом осудить задержание журналистов РИА Новости Украина.

Притеснения журналистов

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Киевские власти неоднократно ограничивали работу представителей российских СМИ, в том числе регулярно запрещая им въезд в страну. В марте 2015 года Киев приостановил аккредитацию 115 российских СМИ при государственных органах власти.

Притеснения Киева коснулись и журналистов медиагруппы "Россия сегодня", в состав которой входит РИА Новости. Так, в прошлом году в страну не пустили журналиста РИА Новости Захара Виноградова и фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова, аккредитованного на финал Евровидения.