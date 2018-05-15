Посол Ирана в России назвал условия соблюдения страной СВПД

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Иран останется в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по иранской ядерной программе, если остальные участники сделки смогут обеспечить его интересы, при этом Тегеран не готов бесконечно вести переговоры со своими партнерами по этому вопросу, заявил во вторник посол Ирана в РФ Мехди Санаи.

"Если будут обеспечены интересы Ирана в рамках СВПД и другие участники соглашения смогут обеспечить интересы Ирана в СВПД, Иран останется (в сделке — ред.)… Иран, конечно, не будет бесконечно проводить переговоры, но нужно время для рассмотрения вопроса о том, насколько обеспечены иранские интересы в рамках СВПД. Вчера, на встрече министров иностранных дел РФ и Ирана был сделан акцент на этом вопросе", — заявил Санаи в ходе "круглого стола", организованного в МИА "Россия сегодня".

Посол подчеркнул, что соглашение по иранской ядерной программе — международная договоренность, одобренная Советом Безопасности ООН. "Выход США из этого документа свидетельствует о неприверженности этой страны международным договорам. Это нехороший сигнал", — добавил посол.

Президент США Дональд Трамп 8 мая заявил, что Вашингтон выходит из Совместного всеобъемлющего плана с Ираном по ядерной программе Тегерана и вводит санкции. Администрация США заявляет, что, помимо ядерной программы Тегерана, ее беспокоит программа создания баллистических ракет и поддержка Ираном шиитских движений и других союзных сил в Ливане, Йемене, Ираке, Сирии и других странах. По заявлению Трампа, он готов обсуждать с европейцами новые договоренности по Ирану, которые будут охватывать все упомянутые аспекты.