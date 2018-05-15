Порошенко резко высказался об открытии Крымского моста

Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. 2 мая 2018

Президент Украины Петр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. 2 мая 2018

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в резкой форме прокомментировал сообщения о завершении строительства автодорожной части Крымского моста.

"Незаконное строительство моста — это очередное свидетельство пренебрежения международным правом со стороны Кремля", — написал он в Facebook.

Порошенко напомнил, что украинские власти подавали ходатайство о защите суверенных интересов "в связи с противоправным возведением моста" в Арбитражный трибунал Конвенции ООН по морскому праву.

"Очень жаль, что российские власти пытаются втянуть в свои инфраструктурные авантюры и представителей европейского бизнеса, стремясь тем самым откупиться от международно-правовой ответственности. <…> Мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут покидать наш Крым", — добавил украинский президент.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей по нему изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы с опережением графика.

Во вторник, 15 мая, состоялась торжественная церемония открытия автодорожной части. Завтра по мосту запустят движение.