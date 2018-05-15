Савченко заявила, что готова отсидеть в России 22 года

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что согласна провести 22 года в российской тюрьме. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

При этом она выдвинула условие: "Я прекрасно знаю, какая судьба меня ждет в России. Если, к примеру, за меня отдадут всех 60 пленных и крымских татар, которые находятся в Российской Федерации, то да, я соглашусь с судьбой и отсижу 22 года в РФ. Надеюсь, вы поняли ответ и он вас устроил", — отметила Савченко.

Ранее она отказалась от адвокатов, заявив, что у нее недостаточно денег, чтобы оплачивать их работу. Кроме того, ее сестра Вера Савченко сообщила об угрозах в адрес помощников депутата, которая сейчас находится под арестом.

Генпрокуратура Украины обвиняет Савченко в подготовке терактов в Верховной раде и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного заключения. После того как суд принял решение об аресте Савченко, она объявила голодовку.

В марте 2016 года российский суд приговорил Савченко к 22 годам за причастность к убийству в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В конце мая того же президент России помиловал Савченко, после чего она вернулась на родину. Позже она не раз заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.