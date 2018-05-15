Саудовские ПВО сбили ракету хуситов, выпущенную по военной базе Джизана

ДОХА, 15 мая — РИА Новости. Силы ПВО Саудовской Аравии сбили баллистическую ракету, выпущенную мятежниками хуситского движения "Ансар Алла" в Йемене по военной базе в саудовской провинции Джизан, ее обломки упали на жилые районы, человеческих жертв нет, сообщил во вторник представитель арабской коалиции против хуситов во главе с королевством Турки аль-Малики.

"Выпущенная в сторону Джизана ракета была нацелена на поражение районов с гражданским населением, силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии смогли перехватить и уничтожить ее, в результате чего осколки ракеты упали на жилые районы, не причинив вреда", — передает слова аль-Малики телеканал "Аль-Арабия".

Ранее хуситы через принадлежащий им телеканал "Аль-Масира" заявили, что выпустили ракету по военной базе имени короля Фейсала в приграничной саудовской провинции Джизан.

Конфликт в Йемене между шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" и правительством страны продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам, в ответ они обстреливают приграничные районы королевства.