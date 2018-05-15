Израильского посла вызвали в МИД Турции

АНКАРА, 15 мая — РИА Новости, Алёна Палажченко. Посол Израиля в Анкаре был вызван во вторник в МИД Турции, заявил РИА Новости представитель турецкого внешнеполитического ведомства.

"Израильский посол был вызван сегодня в МИД Турции", — сказал собеседник агентства.

Он не привел каких-либо дополнительных подробностей.

Вызову посла предшествовали столкновения в секторе Газа, вызвавшие резкую реакцию Анкары.

Акции протеста прошли в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения. Аббас объявил трехдневный траур. Ситуацию в секторе Газа во вторник обсудит Совбез ООН.

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Он объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в секторе Газа, а также о решении отозвать для консультации турецких послов в США и Израиле. Кроме того, он заявил о созыве внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества в пятницу в Стамбуле.