Власти Афганистана направили спецназ в Фарах для отпора талибам*

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Власти Афганистана направили подразделения спецназа в административный центр провинции Фарах на западе страны, чтобы дать отпор боевикам радикального движения "Талибан"*, сообщает агентство Khaama Press.

Ранее сообщалось, что рано утром в четверг талибы* начали наступление в провинции Фарах, вступив в ожесточенные столкновения с правительственными войсками. Министерство обороны страны сообщило о ликвидации восьми боевиков в ходе боев.

По данным агентства, спецназ был направлен в управление полиции города, а также в штаб разведывательного управления и центральную тюрьму.

Представитель минобороны Афганистана Мохаммад Радманиш предположил, что ситуация будет взята под контроль к вечеру. Он также подтвердил, что в наступлении на Фарах принимают участие большое количество боевиков.

Телеканал Tolo News со ссылкой на представителя МВД Наджиба Даниша сообщает, что талибам* не удалось захватить ни одного правительственного здания.

*Террористическая организация, запрещенная в России