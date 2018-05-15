МИД ответил на призыв Климкина не посещать Чемпионат мира в России

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. МИД России в ответ на призыв украинского внешнеполитического ведомства не ездить на Чемпионат мира по футболу в РФ посоветовал не слушать "всяких дураков".

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин призвал украинцев не посещать чемпионат в России. По утверждению украинского ведомства, пребывание граждан Украины на территории РФ якобы "связано с серьезными угрозами для личной безопасности".

В ответ на это российский МИД в своем Twitter написал, что в России будут рады видеть на чемпионате всех болельщиков, включая украинцев.

Ми будемо дуже раді бачити на @FIFAWorldCup всіх вболівальників, включаючи наших 🇺🇦сусідів-українців. Приїжджайте до Росії на свято світового футболу! Та не слухайте рiзних дурнiв 😉 pic.twitter.com/BSIjGeLBHf — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) 15 мая 2018 г.

​"Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола! А дураков всяких не слушайте", — написал МИД РФ, продублировав запись на украинском языке.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.