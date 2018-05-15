Прокуратура Македонии обвинила премьера в вымогательстве взятки

БЕЛГРАД, 15 мая – РИА Новости. Прокурор Валентина Бислимовска вынесла обвинение премьеру Македонии Зорану Заеву в вымогательстве взятки у предпринимателя в 2014 году, когда Заев был главой муниципалитета Струмица, передает ТВ Нова.

В своей заключительной речи по делу, названному в СМИ региона "Взятка", обвинитель Бислимовска потребовала от суда признать нынешнего премьера виновным. По версии прокуратуры, Заев в своем кабинете главы Струмицы в 2014 году потребовал взятку от местного предпринимателя Ивана Николова за передачу земельного участка под строительство. Правоохранительные органы провели скрытую видеосъемку встречи.

"Главными доказательствами были показания Николова, который на процессе сообщал, что Заев сначала требовал от него 300 тысяч евро, потом 200 тысяч евро за участок в 10 гектаров в Струмице, а также признал, что подталкивал в разговоре Заева к ответам согласно инструкциям МВД и управления прокуратуры по оргпреступности", — передает телеканал.

Прокуратура уточняет, что 160 тысяч евро должны были быть переданы Заеву и его брату, а остальные деньги направлены на строительство церкви Успения Пресвятой Богородицы в Струмице. Поскольку самой передачи средств не произошло, обвинение выдвинуто по статье "вымогательство взятки", по которой виновному грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Нынешний премьер Македонии свою вину отрицает. Адвокаты Заева отказываются считать видеосъемку доказательством, так как эксперты утвердили, что запись прервана и смонтирована в нескольких местах.