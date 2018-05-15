Палестинский национальный совет поручил Аббасу отозвать признание Израиля

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Палестинский национальный совет поставил перед Махмудом Аббасом задачу в течение двух дней отозвать признание Израиля, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль.

"Палестинский национальный совет вновь избрал Махмуда Аббаса в новый исполком, и вчера была поставлена перед ним задача в течение двух дней отозвать признание Израиля. Мы посмотрим, каковы будут результаты. И, я думаю, что это послание от палестинского руководства не только к палестинскому народу, но и лидерам арабских государств", — сказал Нофаль.