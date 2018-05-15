В Дании разработали новую стратегию кибербезопасности

СТОКГОЛЬМ, 15 мая — РИА Новости. Правительство Дании разработало новую стратегию информационной безопасности для противодействия цифровым угрозам, говорится в сообщении для прессы минобороны Дании.

Поясняется, что стратегия стала результатом сотрудничества и объединения инициатив других двух министерств — инноваций и промышленности.

"Угрозы хакеров и киберпреступников жителям, предприятиям и властям явны, и цифровых атак становится все больше, они более сложные. Этой стратегией мы укрепляем нашу способность защищать общество от кибератак", — приводятся в сообщении слова министра инноваций Софи Лёде.

В документе изложены 25 конкретных инициатив, среди которых, в частности, образование новых служб для укрепления систем энергетики, транспорта, финансов, коммуникаций, здравоохранения и морского движения. Предусмотрено также углубление сотрудничества между государственным и частным секторами по вопросам информационной безопасности. Рекомендуется введение в школах и вузах образовательных программ в области информационной безопасности. Суточный мониторинг информационных систем страны будет осуществляться специальной службой из датского Центра кибербезопасности.

Общая стоимость стратегии оценивается в 1,5 миллиарда крон (150 миллионов евро) и является частью стратегии военного развития страны с 2018 по 2023 годы.

По мнению главы минобороны Дании Клауса Юрта Фредериксена, "кибератаки как со стороны обычных преступников, так и таких стран, как Россия, являются одной из самых больших угроз нашего времени" и поэтому требуется объединение инициатив разных национальных ведомств, говорится в сообщении.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически выдвигают западные политики. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках влияния на выборы в разных странах.