В Дании разработали новую стратегию кибербезопасности

СТОКГОЛЬМ, 15 мая — РИА Новости. Правительство Дании разработало новую стратегию информационной безопасности для противодействия цифровым угрозам, говорится в сообщении для прессы минобороны Дании.
Поясняется, что стратегия стала результатом сотрудничества и объединения инициатив других двух министерств — инноваций и промышленности.
"Угрозы хакеров и киберпреступников жителям, предприятиям и властям явны, и цифровых атак становится все больше, они более сложные. Этой стратегией мы укрепляем нашу способность защищать общество от кибератак", — приводятся в сообщении слова министра инноваций Софи Лёде.
Общая стоимость стратегии оценивается в 1,5 миллиарда крон (150 миллионов евро) и является частью стратегии военного развития страны с 2018 по 2023 годы.
Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически выдвигают западные политики. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках влияния на выборы в разных странах.