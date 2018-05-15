В СБУ заявили о пяти обысках в офисах РИА Новости Украина

Журналисты у офиса РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски. 15 мая 2018

Журналисты у офиса РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски. 15 мая 2018

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила о пяти обысках в офисах РИА Новости Украина.

Cотрудники СБУ изъяли документацию, которая, по их мнению, полностью подтверждает материалы досудебного следствия.

Позднее замглавы ведомства Виктор Кононенко заявил, что СБУ заподозрила руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ведомстве считают, что Вышинский получил задание поехать в Крым для проведения подрывной деятельности. По их мнению, руководитель портала ежемесячно получал из России стабильное финансирование в сумме 53 тысяч евро.

Сотрудники СБУ во вторник ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. Журналистка, которая находилась в здании, перестала выходить на связь.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследования СМИ. По его словам, это не первый подобный случай.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, в свою очередь, что произошедшее — месть Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но выступает информационным партнером агентства.