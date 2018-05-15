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Палестина готова вести переговоры с Израилем при посредничестве России

Сюжет:
Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (185)
14:5615.05.2018
02471
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкЧрезвычайный и Полномочный посол государства Палестина в РФ Абдельхафиз Нофаль на пресс-конференци в МИА Россия сегодня. 15 мая 2018Чрезвычайный и Полномочный посол государства Палестина в РФ Абдельхафиз Нофаль на пресс-конференци в МИА Россия сегодня. 15 мая 2018
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Палестина готова участвовать в переговорах с Израилем при посредничестве РФ в любом формате, заявил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль на пресс-конференции в Москве.

Участники протеста в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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Аплодисменты и выстрелы. Чем опасен перенос посольства США в Иерусалим
"Мы открыты для любых инициатив — Махмуд Аббас в Рамалле, а я здесь. Если будет решение о проведении российско-израильско-палестинской встречи в Москве — мы бы приветствовали такую встречу", — заявил посол.

Он напомнил, что "Россия уже предлагала провести встречу в верхах с участием (президента РФ Владимира) Путина, (премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху и (палестинского лидера Махмуда) Аббаса".

Также посол напомнил, что Аббас в ходе визита в Москву просил российское руководство "принять усилия по созданию новой международной структуры, международного механизма, может и с участием США, куда же без них, но чтобы они играли не главную роль в этом".

"Какой-то международный механизм, который мог бы способствовать решению проблемы на Ближнем Востоке. Может быть, собраться в Москве представителям пяти великих держав, чтобы они выступили с инициативой такой конференции. Я поддерживаю это", — заявил посол.

Столкновения палестинцев и израильских военных в городе Вифлеем
© AP Photo / Majdi Mohammed
Хезболлах пригрозило ракетным ударом, если Израиль перейдет "красную черту"
В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива, проигнорировав претензии палестинцев на восточную часть и исторический центр города. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.

После этого Палестина заявила, что отказывается от единоличного американского посредничества в диалоге с Израилем и сотрудничества с готовящимися инициативами президента США Дональда Трампа.

Протесты в Газе: столкновения палестинцев с израильскими войсками
© AFP 2018 / Mohammed AbedОфициальное открытие посольства США в Иерусалиме, перенос которого был приурочен к 70-й годовщине образования Израиля, спровоцировал новые протесты палестинцев на границе сектора Газа.Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем
© AFP 2018 / Mohammed Abed
Официальное открытие посольства США в Иерусалиме, перенос которого был приурочен к 70-й годовщине образования Израиля, спровоцировал новые протесты палестинцев на границе сектора Газа.
© РИА Новости / Иссам Аль-РимавиПерейти в фотобанкС конца марта в регулярных столкновениях с израильскими войсками погибли более 50 палестинцев, в основном из числа наиболее активных участников так называемого "Великого марша возвращения" - полуторамесячной череды протестных акций, приуроченной к 70-й годовщины Накбы — начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.Уличные протесты в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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С конца марта в регулярных столкновениях с израильскими войсками погибли более 50 палестинцев, в основном из числа наиболее активных участников так называемого "Великого марша возвращения" - полуторамесячной череды протестных акций, приуроченной к 70-й годовщины Накбы — начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.
© AFP 2018 / Said KhatibС утра израильская авиация разбрасывала над сектором Газа листовки с призывом к палестинцам, готовящим новые акции протеста, не приближаться к границе и не вступать в столкновения с военными.Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем
© AFP 2018 / Said Khatib
С утра израильская авиация разбрасывала над сектором Газа листовки с призывом к палестинцам, готовящим новые акции протеста, не приближаться к границе и не вступать в столкновения с военными.
© REUTERS / Mohammed Salem"Держитесь подальше от забора безопасности, подстрекателей террора и насильственных беспорядков. Спасайте себя и думайте в первую очередь о своем будущем", — говорилось в одной из листовой.Палестинский демонстрант во время столкновений с израильскими войсками в Газе. 14 мая 2018
© REUTERS / Mohammed Salem
"Держитесь подальше от забора безопасности, подстрекателей террора и насильственных беспорядков. Спасайте себя и думайте в первую очередь о своем будущем", — говорилось в одной из листовой.
© РИА Новости / Иссам Аль-РимавиПерейти в фотобанкИзраильская армия предупреждала, что намерена пресекать любые попытки палестинцев "повредить пограничную инфраструктуру, нанести ущерб военнослужащим или гражданскому населению Израиля".Участники протеста в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
Перейти в фотобанк
Израильская армия предупреждала, что намерена пресекать любые попытки палестинцев "повредить пограничную инфраструктуру, нанести ущерб военнослужащим или гражданскому населению Израиля".
© РИА Новости / Иссам Аль-РимавиПерейти в фотобанкОпасаясь, что целые толпы пойдут на прорыв, израильская армия стянула к сектору Газа две дополнительные пехотные бригады, еще одна была переброшена на Западный берег реки Иордан, который до сих пор оставался в стороне от протестов.Израильские военнослужащие во время уличных протестов в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
Перейти в фотобанк
Опасаясь, что целые толпы пойдут на прорыв, израильская армия стянула к сектору Газа две дополнительные пехотные бригады, еще одна была переброшена на Западный берег реки Иордан, который до сих пор оставался в стороне от протестов.
© AFP 2018 / Mahmud HamsИзраильские военные насчитали свыше 35 тысяч участников беспорядков на 12 участках границы.Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем
© AFP 2018 / Mahmud Hams
Израильские военные насчитали свыше 35 тысяч участников беспорядков на 12 участках границы.
© AP Photo / Majdi MohammedПалестинцы швыряют самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгут шины, пытаются ломать пограничные заграждения.Столкновения палестинцев и израильских военных в городе Вифлеем
© AP Photo / Majdi Mohammed
Палестинцы швыряют самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгут шины, пытаются ломать пограничные заграждения.
© РИА Новости / Иссам Аль-РимавиПерейти в фотобанкИзраильские силовики ведут огонь на поражение по наиболее агрессивным участникам протестов.Уличные протесты в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
Перейти в фотобанк
Израильские силовики ведут огонь на поражение по наиболее агрессивным участникам протестов.
© AFP 2018 / Mohammed AbedПризнавая использование огнестрельного оружия, израильтяне называют свои действия самообороной, отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.Пострадавшие в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа с Израилем
© AFP 2018 / Mohammed Abed
Признавая использование огнестрельного оружия, израильтяне называют свои действия самообороной, отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.
© РИА Новости / Иссам Аль-РимавиПерейти в фотобанкСогласно последним данным местных медицинских служб, в столкновениях с израильскими войсками за день погибли более 40 человек, порядка тысячи семисот человек получили ранения.Участники протеста в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
Перейти в фотобанк
Согласно последним данным местных медицинских служб, в столкновениях с израильскими войсками за день погибли более 40 человек, порядка тысячи семисот человек получили ранения.
© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaПалестинские власти поддерживают выступления соотечественников против переноса американского посольства в Иерусалим, но призывают удержать протест в мирных рамках и осуждают применение силы со стороны Израиля.Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
Палестинские власти поддерживают выступления соотечественников против переноса американского посольства в Иерусалим, но призывают удержать протест в мирных рамках и осуждают применение силы со стороны Израиля.
© AFP 2018 / Mahmud HamsПредставители Amnesty International раскритиковали действия израильской армии, заявив, что в результате применения военными боевого оружия около 500 человек получили огнестрельные ранения.Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем
© AFP 2018 / Mahmud Hams
Представители Amnesty International раскритиковали действия израильской армии, заявив, что в результате применения военными боевого оружия около 500 человек получили огнестрельные ранения.
© REUTERS / Amir CohenЕгипет выступил категорически против использования силы на границе сектора Газа. В МИД страны отметили, что Каир поддерживает "законные права палестинцев во главе с правом на создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме".Израильские военные тушат пожар на границе сектора Газа с Израилем
© REUTERS / Amir Cohen
Египет выступил категорически против использования силы на границе сектора Газа. В МИД страны отметили, что Каир поддерживает "законные права палестинцев во главе с правом на создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме".
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