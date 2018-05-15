Палестина готова вести переговоры с Израилем при посредничестве России

Чрезвычайный и Полномочный посол государства Палестина в РФ Абдельхафиз Нофаль на пресс-конференци в МИА Россия сегодня. 15 мая 2018

Чрезвычайный и Полномочный посол государства Палестина в РФ Абдельхафиз Нофаль на пресс-конференци в МИА Россия сегодня. 15 мая 2018

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Палестина готова участвовать в переговорах с Израилем при посредничестве РФ в любом формате, заявил посол Палестины в РФ Абдельхафиз Нофаль на пресс-конференции в Москве.

"Мы открыты для любых инициатив — Махмуд Аббас в Рамалле, а я здесь. Если будет решение о проведении российско-израильско-палестинской встречи в Москве — мы бы приветствовали такую встречу", — заявил посол.

Он напомнил, что "Россия уже предлагала провести встречу в верхах с участием (президента РФ Владимира) Путина, (премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху и (палестинского лидера Махмуда) Аббаса".

Также посол напомнил, что Аббас в ходе визита в Москву просил российское руководство "принять усилия по созданию новой международной структуры, международного механизма, может и с участием США, куда же без них, но чтобы они играли не главную роль в этом".

"Какой-то международный механизм, который мог бы способствовать решению проблемы на Ближнем Востоке. Может быть, собраться в Москве представителям пяти великих держав, чтобы они выступили с инициативой такой конференции. Я поддерживаю это", — заявил посол.

В начале декабря президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива, проигнорировав претензии палестинцев на восточную часть и исторический центр города. Решение американского лидера было позитивно встречено в Израиле и вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь стран Ближнего Востока и Палестины.

После этого Палестина заявила, что отказывается от единоличного американского посредничества в диалоге с Израилем и сотрудничества с готовящимися инициативами президента США Дональда Трампа.