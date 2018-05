Энтони Хопкинса приняли за бездомного на съемках в Британии, сообщили СМИ

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Прохожая приняла за бездомного знаменитого британского и американского актера Энтони Хопкинса на съемках телефильма "Король Лир" в английском городе Стивенидж, сообщает развлекательный интернет-портал Digital Spy со ссылкой на режиссера картины.

"Когда мы снимали, женщина на инвалидной кресле-коляске подъехала к Тони и сказала: "Знаете, там дальше по дороге есть хостел… Возможно, вы захотите отвезти туда свою продуктовую тележку", — рассказал режиссер телефильма Ричард Айр.

Когда произошел инцидент, он не уточнил. Двухчасовой телефильм "Король Лир" по мотивам шекспировской пьесы, как отмечает портал, снимался в сжатые сроки — всего на съемки ушло 25 дней. Как ожидается, фильм выйдет на канале BBC Two в ближайшие несколько недель. В работе над фильмом, помимо Хопкинса, приняли участие актеры Эмма Томпсон, Эмили Уотсон, Флоренс Пью и Эндрю Скотт.

Хопкинс известен по ролям в таких фильмах как "Человек-слон" (The Elephant Man), "Молчание ягнят" (The Silence of the Lambs), "Красный дракон" (Red Dragon), "Ганнибал" (Hannibal), "Знакомьтесь, Джо Блэк" (Meet Joe Black). В 1992 году за роль Ганнибала Лектера в "Молчании ягнят" Хопкинс получил премию "Оскар". Актер также является лауреатом премии "Эмми" и BAFTA.