Президент Словакии заявил, что не намерен добиваться своего переизбрания

ПРАГА, 15 мая – РИА Новости. Президент Словакии Андрей Киска не намерен добиваться своего переизбрания на этот пост, отдавая предпочтение семейной жизни, об этом он заявил во вторник на пресс-конференции, которую транслировали сетевые телеканалы.

"На мое решение повлияли многие моменты. Я никогда не скрывал того, что семейная жизнь для меня очень важна. В течение последнего года наша семья пережила и счастливые, и трагические события. И то, и другое напомнило мне, что время, проведенное с семьей, ничем невозможно заменить", — заявил Киска.

Киска занимает пост главы Словакии с весны 2014 года. Ранее он успешно занимался предпринимательской деятельностью, является долларовым миллионером. Он вторично женат, имеет троих детей в возрасте от 1 года до 13 лет. Еще двое детей у него от первого брака. Киске 55 лет.

Следующие выборы президента Словакии состоятся весной 2019 года.