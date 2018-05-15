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СБУ проводит обыски в офисе РИА Новости Украина

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Блокирование офиса РИА Новости Украина (39)
14:2215.05.2018
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДверь офиса РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски. 15 мая 2018Дверь офиса РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски. 15 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Киеве сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина. Утром того же дня около своего дома задержали руководителя портала Кирилла Вышинского.

Журналисты у офиса РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски. 15 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Лукашевич призвал ОБСЕ отреагировать на ситуацию с РИА Новости Украина
В СБУ заявили, что проводят следственные действия в отношении "медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации".

Как написала пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская в Facebook, "правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины".

Утром в офис позвонили люди в форме с надписью СБУ. Очевидцы видели, как люди с домкратом вошли в здание, где расположен офис агентства. После этого находившаяся внутри журналистка перестала выходить на связь.

"Сейчас проходят следственные действия. Детали операции обнародуем сегодня дополнительно", — сообщила она.

Позднее обыски прошли еще и в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Об этом сообщил ее адвокат. По словам собеседника агентства, корреспондента РИА Новости на Украине вызовут на допрос в СБУ в пятницу.

Месть за Крымский мост

Журналисты у офиса РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски. 15 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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В ОП призвали ОБСЕ осудить действия СБУ в отношении РИА Новости Украина
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев призвал украинские власти немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ.

"Это уже не первый случай, когда киевский режим попирает основные права и свободы, преследует журналистов. В этом же ряду — убийство нашего коллеги Олеся Бузины, преследование Василия Муравицкого", — заявил он.

Киселев также пообещал обратиться в международные структуры, чтобы прекратить гонения журналистов на Украине.

В свою очередь, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что действия СБУ — это месть Киева за Крымский мост.

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В ГД призвали не "срываться" на украинских журналистах в России
"Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы", — написала Симоньян в Twitter.

Реакция России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что Россия примет "меры взаимности" в ответ на действия Службы безопасности Украины.

"Но чтобы говорить что-то конкретное, нужно сначала все-таки получить более детальную информацию", — сказал он.

В свою очередь, в российском МИД заявили, что в курсе происходящего в Киеве. И.о. главы ведомства Сергей Лавров заявил, что будет требовать предоставления доступа к задержанным россиянам.

"Для меня это, честно говоря, к огромному сожалению, не удивительно", — добавил министр.

Флаг на здании Службы безопасности Украины в Киеве. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Juanedc.com / Служба безпеки України
В СБУ рассказали подробности о ситуации в офисе РИА Новости Украина
Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала действия СБУ произволом.

При этом, по ее словам, нет никакой внятной реакции со стороны западных стран и профильных международных организаций.

Российские парламентарии также высказались с резким осуждением действий киевских властей. Так, сенатор Франц Клинцевич считает, что на Украине объявили войну неугодным режиму журналистам.

"Для того, чтобы запугать журналистов, все сделано откровенно демонстративно и нагло", — отметил он.

В Госдуме обыски в офисе РИА Новости Украина назвали грубым давлением на свободу слова.

Депутат Евгений Ревенко считает, что Россия должна использовать все рычаги, в том числе ОБСЕ, чтобы осудить подобные действия со стороны украинских властей.

Табличка на здании Службы безопасности Украины в Киеве
© Фото : РИА Новости Украина/ Стрингер
Политолог: акции в Киеве против РИА Новости – "немощная" демонстрация силы
"Журналисты стали едва ли не главными врагами, те, кто находит в себе мужество для того, чтобы транслировать альтернативную точку зрения", — сказал Ревенко.

Как отметил депутат Леонид Калашников, украинские власти ведут себя безобразно и отвратительно.

Парламентарий Сергей Железняк также раскритиковал действия СБУ. По его словам, сотрудники спецслужбы попытались запугать неазвисимую журналистику, чтобы перекрыть последний канал свободной информации о том, что происходит на Украине.

Он признался, что ему "очень жалко тех наших журналистов, которые попали в эту ситуацию".

"Но будем добиваться принципиальной оценки стороны международных организаций, в том числе ОБСЕ, Совета Европы", — подчеркнул он.

Притеснения журналистов

Логотип РИА Новости Украина
© Фото : РИА Новости Украина/ Евгений Котенко
Политолог прокомментировал обыски СБУ в офисе РИА Новости Украина
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. МИД призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева.

Украинские власти неоднократно ограничивали работу представителей российских СМИ, в том числе регулярно запрещая им въезд в страну. В марте 2015 года Киев приостановил аккредитацию 115 российских СМИ при государственных органах власти.

Притеснения Киева коснулись и журналистов медиагруппы "Россия сегодня", в состав которой входит РИА Новости. Так, в прошлом году в страну не пустили журналиста РИА Новости Захара Виноградова и фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова, аккредитованного на финал Евровидения.

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В мире
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
владимир квашин
У нас в ближайшее время будет грандиозный праздник-Чемпионат Мира по футболу.Мы его должны провести с блеском и проведём.Этот праздник не должен быть омрачён ни чем,потому что это бывает один раз в четыре года. А вот когда мы его проведём,то возьмёмся за "незалежную" по взрослому.Будет им и "гиляка" и бандера и поскакушки на площадях.
14:45
15.05.2018
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larik311200
Если честно,я тоже не восторге от ваших людей,особенно модераторов.Предвзятое отношение
15:03
15.05.2018
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