СБУ проводит обыски в офисе РИА Новости Украина

Дверь офиса РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски. 15 мая 2018

Дверь офиса РИА Новости Украина в Киеве, где СБУ проводит обыски. 15 мая 2018

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Киеве сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина. Утром того же дня около своего дома задержали руководителя портала Кирилла Вышинского.

В СБУ заявили, что проводят следственные действия в отношении "медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации".

Как написала пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская в Facebook, "правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины".

Утром в офис позвонили люди в форме с надписью СБУ. Очевидцы видели, как люди с домкратом вошли в здание, где расположен офис агентства. После этого находившаяся внутри журналистка перестала выходить на связь.

"Сейчас проходят следственные действия. Детали операции обнародуем сегодня дополнительно", — сообщила она.

Позднее обыски прошли еще и в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Об этом сообщил ее адвокат. По словам собеседника агентства, корреспондента РИА Новости на Украине вызовут на допрос в СБУ в пятницу.

Месть за Крымский мост

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев призвал украинские власти немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ.

"Это уже не первый случай, когда киевский режим попирает основные права и свободы, преследует журналистов. В этом же ряду — убийство нашего коллеги Олеся Бузины, преследование Василия Муравицкого", — заявил он.

Киселев также пообещал обратиться в международные структуры, чтобы прекратить гонения журналистов на Украине.

В свою очередь, главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что действия СБУ — это месть Киева за Крымский мост.

Реакция России

"Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы", — написала Симоньян в Twitter.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал, что Россия примет "меры взаимности" в ответ на действия Службы безопасности Украины.

"Но чтобы говорить что-то конкретное, нужно сначала все-таки получить более детальную информацию", — сказал он.

В свою очередь, в российском МИД заявили, что в курсе происходящего в Киеве. И.о. главы ведомства Сергей Лавров заявил, что будет требовать предоставления доступа к задержанным россиянам.

"Для меня это, честно говоря, к огромному сожалению, не удивительно", — добавил министр.

Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала действия СБУ произволом.

При этом, по ее словам, нет никакой внятной реакции со стороны западных стран и профильных международных организаций.

Российские парламентарии также высказались с резким осуждением действий киевских властей. Так, сенатор Франц Клинцевич считает, что на Украине объявили войну неугодным режиму журналистам.

"Для того, чтобы запугать журналистов, все сделано откровенно демонстративно и нагло", — отметил он.

В Госдуме обыски в офисе РИА Новости Украина назвали грубым давлением на свободу слова.

Депутат Евгений Ревенко считает, что Россия должна использовать все рычаги, в том числе ОБСЕ, чтобы осудить подобные действия со стороны украинских властей.

"Журналисты стали едва ли не главными врагами, те, кто находит в себе мужество для того, чтобы транслировать альтернативную точку зрения", — сказал Ревенко.

Как отметил депутат Леонид Калашников, украинские власти ведут себя безобразно и отвратительно.

Парламентарий Сергей Железняк также раскритиковал действия СБУ. По его словам, сотрудники спецслужбы попытались запугать неазвисимую журналистику, чтобы перекрыть последний канал свободной информации о том, что происходит на Украине.

Он признался, что ему "очень жалко тех наших журналистов, которые попали в эту ситуацию".

"Но будем добиваться принципиальной оценки стороны международных организаций, в том числе ОБСЕ, Совета Европы", — подчеркнул он.

Притеснения журналистов

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. МИД призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева.

Украинские власти неоднократно ограничивали работу представителей российских СМИ, в том числе регулярно запрещая им въезд в страну. В марте 2015 года Киев приостановил аккредитацию 115 российских СМИ при государственных органах власти.

Притеснения Киева коснулись и журналистов медиагруппы "Россия сегодня", в состав которой входит РИА Новости. Так, в прошлом году в страну не пустили журналиста РИА Новости Захара Виноградова и фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова, аккредитованного на финал Евровидения.