Премьер Латвии призвал жестко пресекать действия пророссийских активистов

РИГА, 15 мая — РИА Новости. Действия пророссийских активистов в Латвии можно охарактеризовать как радикальные, спецслужбы должны их жестко пресекать, заявил на телеканале LNT премьер-министр республики Марис Кучинскис.

Ранее Полиция безопасности Латвии завела уголовное дело после прошедшего в конце марта Вселатвийского родительского собрания, участники которого выступили против перевода школьного образования на латышский язык. По данным правоохранителей, дело заведено по признакам "преступления против государства", а также других уголовных деяний. На организованном Русском союзе Латвии Вселатвийском родительском собрании было высказано несогласие с реформой. Двое участников мероприятия, Александр Гапоненко и Владимир Линдерман, были обвинены в действиях против государства и помещены под арест.

"Действия пророссийских активистов в Латвии, которые можно трактовать как радикальные, правоохранительным органам следует пресекать уже в самом начале, по всей строгости закона", — сказал Кучинскис.

По его словам, имеющаяся в распоряжении органов безопасности информация свидетельствует о планах ряда активистов осуществить антигосударственную деятельность в контексте протестных акций против реформы русских школ. Кучинскис указал, что это вовсе не способ идти против свободы слова, как это пытаются преподнести задержанные.

"Это решительное "нет" радикальным действиям", — сказал премьер.

Сейм Латвии 23 марта утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон.

В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.