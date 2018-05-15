ВАРШАВА, 15 мая — РИА Новости. Некоторые польские министры вынуждены брать кредиты, чтобы вернуть премии, выданные им в прошлом году, сообщил во вторник шеф канцелярии премьер-министра Михал Дворчик в эфире телеканала TVN24.
Дворчик напомнил, что срок возвращения денег истекает в текущий вторник. "Сегодня до 24 часов есть время", — сказал он.
Министры, которые этого не сделают, "должны считаться с тем, что в дальнейшем будут нести ответственность за последствия этих решений", — отметил шеф канцелярии польского премьера.
Про себя Дворчик рассказал, что для выплаты 30 тысяч злотых (около 8,5 тысячи долларов), которые он получил в виде премии, вынужден был продать автомобиль и взять кредит.
"Я не вижу в этом абсолютно ничего особенного. Миллионы поляков берут кредиты, займы, если им нужна относительно большая сумма", — заключил он.
По данным телеканала, общая сумма премий, которые получили министры в 2017 году, составляет 787 тысяч 400 злотых (около 225 тысяч долларов). Максимальная сумма, которую получили трое из министров, составила 65100 тысяч злотых (около 18,5 тысяч долларов).