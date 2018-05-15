Экстренная посадка лайнера с разбитым ветровым стеклом попала на видео

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Пассажиры самолета китайской авиакомпании Sichuan Airlines сняли на видео экстренную посадку лайнера.

Во время полета из Чунцина в Лхасу разбилось и выпало ветровое стекло кабины, в образовавшуюся дыру засосало второго пилота, поэтому командиру пришлось сажать лайнер в одиночку

Температура на борту упала до минус 40 градусов по Цельсию, выпали кислородные маски, а среди пассажиров началась паника.

Пострадавший пилот отделался царапинами и ушибами, небольшую травму получил бортпроводник и одна из пассажирок, сейчас их жизни ничего не угрожает.