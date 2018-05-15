В столице Палестины вспыхнули беспорядки

РАМАЛЛАХ, 15 мая — РИА Новости. В формальной столице Палестинской национальной администрации Рамалле начались беспорядки, передает корреспондент РИА Новости.
Основная масса протестующих — подростки с масками или с арафатками на лицах. Они собрались у КПП Бейт-Эль на границе с Израилем.
Близлежащие магазины закрыты, движение автомобилей затруднено. По улицам ездят машины с громкоговорителями, транслирующие призывы активнее участвовать в противостоянии.
Спокойствие в Рамалле продлилось недолго. #Palestine pic.twitter.com/9FzIzSSfaX— Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 15 мая 2018 г.
Во вторник палестинцы отмечают 70-ю годовщину Накбы — начала исхода и скитаний беженцев после образования государства Израиль.
Кроме того, глава ПНА Махмуд Аббас объявил в стране трехдневный траур в память о погибших в последние дни палестинцах.
Эскалацию в Газе спровоцировал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.