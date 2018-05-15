В столице Палестины вспыхнули беспорядки

Участники протестов в Палестине против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. 14 мая 2018

Участники протестов в Палестине против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. 14 мая 2018

РАМАЛЛАХ, 15 мая — РИА Новости. В формальной столице Палестинской национальной администрации Рамалле начались беспорядки, передает корреспондент РИА Новости.

Палестинцы жгут покрышки и кидают камни в направлении позиций израильских военных. Те время от времени отвечают выстрелами и слезоточивым газом.

Основная масса протестующих — подростки с масками или с арафатками на лицах. Они собрались у КПП Бейт-Эль на границе с Израилем.

Близлежащие магазины закрыты, движение автомобилей затруднено. По улицам ездят машины с громкоговорителями, транслирующие призывы активнее участвовать в противостоянии.

Во вторник палестинцы отмечают 70-ю годовщину Накбы — начала исхода и скитаний беженцев после образования государства Израиль.

На этот день также пришлась кульминация протестного "Великого марша возвращения". Последний длится уже полтора месяца и унес жизни нескольких десятков человек.

Кроме того, глава ПНА Махмуд Аббас объявил в стране трехдневный траур в память о погибших в последние дни палестинцах.

Эскалацию в Газе спровоцировал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.