Далай-лама считает, что Ленина можно понять

Далай-лама во время интервью в своей резиденции в Дхарамсале

Далай-лама во время интервью в своей резиденции в Дхарамсале

ДХАРАМСАЛА, 15 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама считает, что действия Владимира Ленина в условиях военного времени "тоже можно понять", но он извратил первоначальную идею Маркса, поставив политические интересы выше заботы о людях. Об этом духовный лидер тибетского буддизма заявил в интервью РИА Новости по итогам встречи с ведущими российскими учеными в своей резиденции в Дхарамсале.

"Думаю, Ленина тоже можно понять: военное время, гражданская война, тяжелое положение дел, враждебное отношение западных держав. Он действовал в соответствии с реалиями военного времени. Полагал, что военное время требует жесткого контроля, безжалостных репрессий и секретности. Возможно, с точки зрения военного времени, это логично", — сказал Далай-лама.

Но он считает, что "Ленин извратил первоначальную идею Маркса, политические интересы военного времени поставил выше заботы об интересах рабочего класса". "Так возникла тоталитарная система", — добавил буддийский духовный лидер.

По его собственному признанию, в том, что касается социально-экономической теории, он – "буддийский марксист", "не ленинист".

"Главное – это забота о других", — подчеркнул Далай-лама.

Полный текст эксклюзивного интервью с Далай-ламой читайте на сайте ria.ru.