Далай-лама считает, что Ленина можно понять

ДХАРАМСАЛА, 15 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Далай-лама считает, что действия Владимира Ленина в условиях военного времени "тоже можно понять", но он извратил первоначальную идею Маркса, поставив политические интересы выше заботы о людях. Об этом духовный лидер тибетского буддизма заявил в интервью РИА Новости по итогам встречи с ведущими российскими учеными в своей резиденции в Дхарамсале.
Но он считает, что "Ленин извратил первоначальную идею Маркса, политические интересы военного времени поставил выше заботы об интересах рабочего класса". "Так возникла тоталитарная система", — добавил буддийский духовный лидер.
По его собственному признанию, в том, что касается социально-экономической теории, он – "буддийский марксист", "не ленинист".
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