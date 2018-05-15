В Литве просят приговорить к пожизненному сроку экс-министра обороны СССР

ВИЛЬНЮС, 15 мая — РИА Новости. Генпрокуратура Литвы просит признать виновным в преступлениях против человечности экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова, являющегося фигурантом по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе, когда в ходе столкновений у телебашни погибли 14 человек, и приговорить к пожизненному заключению, заявила во вторник прокурор Дайва Скорпускайте-Лисаускене.

Во вторник в вильнюсском окружном суде прокуроры зачитывают предложенные ими наказания в отношении 67 обвиняемых по делу о 13 января 1991 года. Обвиняемые на заседаниях литовского суда не присутствуют, их защищают назначенные в Литве адвокаты.

"Язов обвиняется в том, что в конце 1990 года он создал организованную группу, в состав которой вошли 160 военных и политических деятелей, с целью возвращения Литвы в состав Советского Союза", — зачитала обвинительный акт прокурор. По ее словам, "совершенные действия, повлекшие гибель людей, необходимо квалифицировать как военные преступления и преступления против человечности".

В обвинительном акте указывается, что Генпрокуратура Литвы предлагает приговорить Язова к пожизненному заключению. Кроме того, к пожизненному заключению прокуроры просят приговорить и бывшего командующего Вильнюсского гарнизона советской армии Владимира Усхопчика.

Язов — советский государственный и политический деятель, активный участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, министр обороны СССР (1987-1991), единственный ныне живущий Маршал Советского Союза — родился 8 ноября 1924 года в деревне Язово Омской области. В настоящее время живет в Москве. Почетный гражданин Омской области.

Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. Обвинения по делу о январских событиях в Литве предъявлены бывшему работнику КГБ Михаилу Головатому, бывшему командующему вильнюсского гарнизона советской армии Усхопчику, второму секретарю Литовской коммунистической партии Владимиру Шведу, бывшему секретарю центрального комитета Литовской коммунистической партии Альгимантасу Науджюнасу и другим.

Слушания по делу о событиях у телецентра Вильнюса в 1991 году начались в январе 2016 года.

Госдума РФ приняла заявление о судебном процессе по так называемому "делу 13 января" о событиях 1991 года в Литве, назвав его "политическим процессом в худших традициях "карательной юстиции", который никак не связан с защитой прав и свобод человека".