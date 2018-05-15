В Лондоне объяснили, почему не дали визу Виктории Скрипаль

Британские военные в защитных костюмах в Солсбери. Архивное фото

Британские военные в защитных костюмах в Солсбери. Архивное фото

ЛОНДОН, 15 мая – РИА Новости, Денис Ворошилов. МВД Великобритании не выдало визу племяннице экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории из-за того, что ее заявка "не соответствовала требованиям миграционных правил", заявил РИА Новости официальный представитель ведомства.

Других подробностей он не сообщил.

В начале апреля посольство Великобритании отказало в визе Виктории Скрипаль, которая планировала навестить двоюродную сестру Юлию Скрипаль. Виктория запросила визу повторно. Накануне ее муж Арсений Елифантьев рассказал, что Виктории снова не разрешили посетить Великобританию.

В случае повторного отказа Виктория обещала обратиться к генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Скрипаля и его дочь Юлию нашли отравленными в Солсбери 4 марта. Это спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к инциденту причастна Москва, Россия это категорически отрицает.