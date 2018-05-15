Во Франции задержали шесть представителей чеченского сообщества, пишут СМИ

ПАРИЖ, 15 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. По меньшей мере шестеро представителей чеченского сообщества задержаны во вторник во Франции в рамках расследования терактов в Барселоне и Камбрильсе в августе 2017 года, передает портал France Info со ссылкой на источники в полиции.
Отмечается, что эти задержания "не связаны с нападением с ножом, которое устроил в Париже в субботу Хамзат Азимов, француз чеченского происхождения".
Семнадцатого августа 2017 года автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Позже аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 км от Барселоны. Жертвами терактов стали 16 человек (15 в Барселоне, одна женщина погибла в Камбрильсе), более 130 пострадали.
В субботу вечером недалеко от Парижской оперы мужчина с ножом напал на прохожих. В результате нападения один человек получил смертельные ранения. Еще четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника, которым оказался 20-летний Хамзат Азимов. Он родился в Чечне, а в 2010 году получил французское гражданство.