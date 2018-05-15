Во Франции задержали шесть представителей чеченского сообщества, пишут СМИ

ПАРИЖ, 15 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. По меньшей мере шестеро представителей чеченского сообщества задержаны во вторник во Франции в рамках расследования терактов в Барселоне и Камбрильсе в августе 2017 года, передает портал France Info со ссылкой на источники в полиции.

"Разведка осуществила серию задержаний среди чеченского сообщества во Франции. Во вторник задержаны по меньшей мере шесть человек в департаменте Нижний Рейн, Жиронда и Верхняя Гаронна. По первой информации, задержания связаны с терактами в Барселоне и Камбрильсе, в Испании, в августе 2017 года", — сообщает портал.

Отмечается, что эти задержания "не связаны с нападением с ножом, которое устроил в Париже в субботу Хамзат Азимов, француз чеченского происхождения".

Семнадцатого августа 2017 года автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Позже аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 км от Барселоны. Жертвами терактов стали 16 человек (15 в Барселоне, одна женщина погибла в Камбрильсе), более 130 пострадали.

Ответственность взяла на себя ИГ ("Исламское государство" — террористическая группировка, запрещенная в РФ). Уничтожены восемь террористов. Четверо предполагаемых преступников, в том числе Дрис Укабир, арендовавший автофургоны, с помощью которых были совершены наезды, были задержаны. Двое отпущены до суда на свободу.

В субботу вечером недалеко от Парижской оперы мужчина с ножом напал на прохожих. В результате нападения один человек получил смертельные ранения. Еще четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника, которым оказался 20-летний Хамзат Азимов. Он родился в Чечне, а в 2010 году получил французское гражданство.