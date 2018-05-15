МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Болельщики польского футбольного клуба "Висла" принесли на матч с командой из Познани "Лех" баннер с надписью "Мы никогда не сгорим" (Nigdy się nie wypalimy) и случайно сожгли его.
Видео инцидента опубликовал в Twitter пользователь Матеуш Мига с подписью: "Игра безопасна".
"Race są bezpieczne" pic.twitter.com/t74cQMNHl4— Mateusz Miga (@MateuszMiga) May 13, 2018
Как сообщает польский портал Wmeritum, баннер загорелся после того, как во второй половине матча болельщики зажгли файеры. Игру пришлось прервать на 15 минут
"Висла" и "Лех" в итоге сыграли в ничью, матч закончился со счетом 1:1.