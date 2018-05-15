Польские футбольные фанаты случайно сожгли баннер с надписью "Мы не сгорим"

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Болельщики польского футбольного клуба "Висла" принесли на матч с командой из Познани "Лех" баннер с надписью "Мы никогда не сгорим" (Nigdy się nie wypalimy) и случайно сожгли его.

Видео инцидента опубликовал в Twitter пользователь Матеуш Мига с подписью: "Игра безопасна".

​Как сообщает польский портал Wmeritum, баннер загорелся после того, как во второй половине матча болельщики зажгли файеры. Игру пришлось прервать на 15 минут

"Висла" и "Лех" в итоге сыграли в ничью, матч закончился со счетом 1:1.