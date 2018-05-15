Песков назвал действия СБУ в отношении РИА Новости Украина возмутительными

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Россия примет "меры взаимности" в ответ на действия Службы безопасности Украины (СБУ) против РИА Новости Украина, но сначала нужна более детальная информация, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Меры взаимности, безусловно, будут приниматься, но чтобы говорить что-то конкретное, нужно сначала все-таки получить более детальную информацию. Пока мы лишь знаем, что предпринимаются силовые действия в отношении российских СМИ, меры по ограничению свободы наших журналистов, ибо они не выходят на связь, и этого достаточно для жесткого осуждения. В остальном будем действовать квалифицированно, но, безусловно, напористо и защищая максимально интересы российских средств массовой информации", — сказал Песков.

Ранее СБУ заявила, что проводит следственные действия в отношении "медиаструктур, подконтрольных РФ". Во вторник сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве, находящаяся внутри журналистка перестала выходить на связь. Также стало известно о задержании в Киеве журналиста РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев ранее заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост.