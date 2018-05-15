На востоке Индии двенадцать человек погибли во время проведения выборов

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая — РИА Новости. По меньшей мере, 12 человек стали жертвами вспышек насилия в индийском штате Западная Бенгалия, где накануне прошли выборы в органы местного самоуправления (панчаят), сообщила местная полиция.

Столкновения происходили между сторонниками разных политических партий, имеющих в Индии, как правило, различную кастовую и этническую подпорку.

"Число смертей и инцидентов, связанных с насилием, стало значительно ниже, чем в предыдущие годы…Мы получили информацию о 12 погибших в различных округах. Однако лишь шесть случаев имеют отношение к прошедшему голосованию", — заявил представитель местной полиции Сураджит Кар Пуркаястха, слова которого приводит газета Economic Times.

По его словам, правоохранительные органы приняли все возможные меры для того, чтобы сделать состоявшиеся выборы "абсолютно мирным".

"Несмотря на наши усилия, спорадические инциденты, повлекшие за собой гибель людей, все же имели место", — сказал полицейский.

Как отмечают СМИ, в ряде случаев толпы людей врывались на избирательные участки, поджигали избирательные урны, а сами бюллетени для голосования уничтожали. В некоторых районах штата прошли протесты, в ходе которых полиции пришлось применить дымовые шашки для разгона демонстрантов.