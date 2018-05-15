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Возвращение иракского Робин Гуда: на выборах в Ираке побеждает лидер шиитов

11:1415.05.2018
(обновлено: 11:32 15.05.2018)
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© AFP 2018 / Haidar HamdaniИракский политик Муктада ас-Садр после голосования на выборах в парламент Ирака в городе Наджаф. 12 мая 2018Иракский политик Муктада ас-Садр после голосования на выборах в парламент Ирака в городе Наджаф. 12 мая 2018
© AFP 2018 / Haidar Hamdani

БАГДАД, 15 мая — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Избирательный блок "Саирун", возглавляемый влиятельным шиитским религиозным деятелем Муктадой ас-Садром, уверенно лидирует на прошедших в субботу выборах в парламент Ирака, претендуя на власть

Виды Сирии. Архивное фото
© AFP 2018 / Stringer
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В субботу в Ираке прошли парламентские выборы — впервые после освобождения страны от террористической группировки ИГ*. Явка по первоначальным подсчетам составила 44,52 процента, в голосовании приняли участие десять миллионов семьсот тысяч человек.

По данным Высшей независимой избирательной комиссии, коалиция ас-Садра занимает первое место после подсчета голосов в 16 из 18 иракских провинций, в том числе в столице страны – Багдаде. По неофициальным сведениям, по итогам выборов блок шиитского имама набирает 1,3 миллиона голосов, претендуя на 54 депутатских места в 328-местном парламенте страны.

Результаты голосования в двух оставшихся провинциях — курдском Дохуке — вотчине Демократической партии Курдистана, и в недавно вернувшемся в лоно Ирака — Киркуке, где лидирует Патриотический союз Курдистана, уже мало повлияют на сложившийся расклад.

Его не хотели ни в Вашингтоне, ни в Тегеране

Успех избирательного блока "Саирун" стал неприятной неожиданностью для его политических конкурентов – коалиции "Наср" ("Победа"), возглавляемой премьер-министром страны Хайдером аль-Абади, и избирательного блока "Фатх" ("Завоевание") под лидерством экс-министра транспорта и популярного командира крупнейшего в шиитском народном ополчении отряда "Бадр". Оба блока заранее считались фаворитами предвыборной гонки, и еще до начала подсчета голосов поочередно объявили о своей победе.

Мужчина отдает свой голос на избирательном участке во время парламентских выборов в Ираке. Архивное фото
© REUTERS / Thaier al-Sudani
Россия надеется, что в Ираке в ближайшее время сформируют правительство
Успеху аль-Абади благоволили США и ведомая ими коалиция по борьбе с ИГ*. На победу аль-Амири надеялись в Тегеране, в частности, в Корпусе стражей Исламской революции, оказавшем значительную поддержку "аль-Хашд аш-Шааби" в освобождении иракских городов от террористов. Успеха же 44-летнего ас-Садра, крайне не хотели ни в Вашингтоне, ни в Тегеране.

Потомственный шиитский лидер

Муктада ас-Садр происходит из семьи известных и популярных в народе шиитских богословов. И его отец – Мухаммед Садек ас-Садр и дядя — Мухаммед Бакер ас-Садр, были великими аятоллами, то есть верховными лидерами, составляющей большинство в Ираке общины шиитов. Отец – ярый противник режима Саддама Хусейна был жестоко убит в 1999 году. Дядю убили еще в 1980 – за поддержку враждебного тогда Багдаду, ведшему войну с Ираном, аятоллы Хомейни. После гибели отца, продолжить семейное дело взялся молодой, еще не достигнувший к тому моменту тридцатилетнего возраста, Муктада.

Звезда харизматичного ас-Садра ярко взошла на небосклоне иракской и мировой политики в 2003 году, после ввода оккупационных войск и свержения бывшего иракского президента Саддама Хусейна. Богослов первым из шиитских лидеров бросил открытый вызов армии США. Созданная им "Армия Махди" на протяжении нескольких лет проводила интифаду в Багдаде и на шиитском юге страны, доставляя немало проблем американцам. Особо громкой стала осада армиями США и Ирака сторонников ас-Садра в усыпальнице имама Али в священном для всех шиитов городе ан-Наджаф.

Майк Помпео. Архивное фото
© AFP 2018 / Jim Watson
США надеются на инклюзивный формат правительства Ирака, заявил Помпео
С уходом американцев из Ирака военный вождь оказывается в тени. Новая власть, сформированная из активистов шиитской партии "ад-Даава" ("Призыв"), исторически поддерживаемой Ираном, не собиралась делиться полномочиями со слишком самостоятельным и популярным имамом.

Народный трибун: от радикализма к умеренности

Снова громко о себе Муктада ас-Садр заявил в 2016 году. Неожиданно объединившись в союз с иракскими коммунистами, бывший военный вождь возглавил массовые демонстрации в Багдаде, обвинив правительство в коррупции. На акциях протеста, практически регулярно проводимых по пятницам, Ас-Садр призывал к реформам, смене министров и отмене квот, предполагающих формирование кабмина по конфессиональному принципу. Однажды демонстранты даже прорвались в правительственный комплекс, находящийся в особо охраняемой "Зеленой зоне" Багдада. От мысли насильно свергнуть правительство ас-Садра, по всей видимости, удержало начавшееся освобождение иракских городов, захваченных террористами ИГ*. В боях частично участвовали и ветераны "Армии Махди", чья знаменитая организация была переименована в бригаду "Сарая ас-Салям" ("Отряд мира"). После победы над ИГ*, популярный имам заявил о решимости сформировать новый политический блок для участия в парламентских выборах вместе с уже проверенными на городских площадях коммунистами. К объединению, получившему название "Саирун" ("Идущие"), примкнули и другие партии и движения, как светские, так и религиозные.

Любимец бедняков

Муктада ас-Садр по традиции жестко критикует Вашингтон по каждому удобному поводу и открыто выступает против вмешательств Ирана в дела Ирака. Шиитский лидер чуть более года назад демонстративно посетил Саудовскую Аравию, где провел встречу с наследным принцем этой страны Мухаммедом бен Салманом. А в прошлом месяце заявил, что готов стать посредником для урегулирования разногласий между Эр-Риядом и Тегераном. По его словам, напряженность в отношениях между двумя государствами негативным образом влияет на Ирак.

Голосование на избирательном участке в Багдаде. 12 мая 2018
© AP Photo / Sabah Arar
Явка на парламентских выборах в Ираке составила 44,54%
Имам позиционирует себя как иракский патриот и общенациональный лидер. Его боготворит молодежь багдадского района "мадинат ас-Садр", названного в честь его отца, его любят бедняки и обездоленные за широкую благотворительную деятельность.

Сам Муктада ас-Садр, несмотря на победу его избирательного блока на выборах, официальных постов занимать не собирается, предпочитая остаться духовным лидером. Богослов еще несколько месяцев назад заявил, что не против того чтобы, действующий премьер-министр Хайдер аль-Абади пошел на второй срок, чтобы "закончить начатое". В любом случае, сторонникам ас-Садра придется вести переговоры с другими прошедшими в заксобрание блоками для создания коалиционного правительства и формирования большинства в парламенте.

В понедельник духовный лидер написал в своем Twitter "зашифрованное сообщение", в котором в оригинальной форме перечислил все основные политические коалиции, призвав их к совместной работе на благо будущего Ирака.

По данным Высшей независимой избирательной комиссии Ирака, принять участие в выборе новых депутатов имели право 24 миллиона избирателей из 36-миллионного населения страны. В избирательной гонке приняли участие двадцать девять избирательных блоков, объединивших около двухсот различных политических партий. Избирком насчитал свыше 7 тысяч кандидатов, желающих занять одно из 328 представленных в парламенте депутатских мест.

Победившей на выборах коалиции народных избранников предстоит сформировать правительство, которое будет управлять страной следующие четыре года.

*Террористическая организация, запрещена в России

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru>>

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