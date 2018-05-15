Нетаньяху "оскорбил" победительницу Евровидения из-за ошибки переводчика

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Автоматический переводчик Bing компании Microsoft превратил в оскорбление комплимент премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в адрес победительницы Евровидения-2018 Нетты Барзилай.

В поздравлении Нетаньяху употребил слово "kapara", переводчик по ошибке превратил его в "корову". На сайте израильской газеты Haaretz уточняют, что само по себе это слово означает "искупление", а в сленговом значении используется для выражения дружбы и благословления.

Многие англоязычные пользователи Twitter, однако, ничего не знали о настоящем значении слова и были поражены тем, что якобы сказал израильский премьер. "Этот перевод ведь не может быть правильным, да?" — пишет INITIO_FINEM, приложив скриншот с высказыванием Нетаньяху.

​В Haaretz отметили, что через несколько часов Bing предложил более точный перевод. "Нетта, ты замечательная! Ты добилась большого уважения для государства Израиль. В следующем году в Иерусалиме!" — так теперь выглядит твит Нетаньяху.

Израиль побеждает в Евровидении уже в четвертый раз. Последней победительницей до Нетты была певица Дана Интернэшнл, занявшая в 1998 году первое место с песней Diva.