В Стамбуле задержали более 50 предполагаемых боевиков ИГ*

АНКАРА, 15 мая — РИА Новости. Полиция Стамбула задержала 54 предполагаемых боевика террористической группировки "Исламское государство"*, передает агентство DHA со ссылкой на источник в органах безопасности.

Отмечается, что контртеррористическая операция прошла по 19 адресам в 13 районах города накануне вечером. Полиция подозревает, что задержанные члены ИГ* планировали перебраться в Сирию.

После начала вооруженного конфликта с участием ИГ* в соседних Сирии и Ираке турецкие правоохранители задержали более 5 тысяч подозреваемых в причастности к деятельности этой террористической группировки.

Были депортированы 3290 человек — выходцы из 95 стран, более чем 38 тысячам запрещен въезд в Турцию. Под стражей находятся 780 человек, в том числе 350 иностранцев, часть из них осуждены по обвинению в терроризме.

*Террористическая организация, запрещена в России