КИЕВ, 15 мая — РИА Новости. В Киеве сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина.

Утром в офис позвонили люди в форме с надписью СБУ. Очевидцы видели, как люди с домкратом вошли в здание, где расположен офис агентства. После этого находившаяся внутри журналистка перестала выходить на связь.

В ведомстве заявили, что проводят следственные действия в отношении "медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации". По словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, "правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины".

В СБУ пообещали обнародовать детали операции позднее.

Также сегодня утром в Киеве задержали сотрудника РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Притеснения журналистов

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. МИД призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева.

Украинские власти неоднократно ограничивали работу представителей российских СМИ, в том числе регулярно запрещая им въезд в страну. В марте 2015 года Киев приостановил аккредитацию 115 российских СМИ при государственных органах власти.

Притеснения Киева коснулись и журналистов медиагруппы "Россия сегодня", в состав которой входит РИА Новости. Так, в прошлом году в страну не пустили журналиста РИА Новости Захара Виноградова и фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова, аккредитованного на финал Евровидения.