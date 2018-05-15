Число погибших в Газе палестинцев возросло до 59

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа погибли 59 палестинцев. Еще около трех тысяч пострадали от пуль и газа.

Среди жертв — восьмимесячная девочка, которая умерла, надышавшись газом.

Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур из-за событий в регионе.

Мировое сообщество выражает серьезную обеспокоенность обострением палестино-израильского конфликта. С осуждением насилия в регионе выступили многие мировые лидеры и руководители международных организаций.

Израильтяне отвергают обвинения в непропорциональном применении силы и призывы к международному расследованию кровопролития, объясняя свои действия необходимостью не допустить прорыва через границу многотысячных толп.

Протесты на границе с Израилем продолжаются с конца марта, но они активизировались из-за переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Противостояние на границе

В ответ на беспорядки израильские военные открыли огонь по наиболее агрессивным участкам протестов. Премьер страны Биньямин Нетаньяху назвал эти действия самозащитой.

По данным Минобороны Израиля, акции на 12 участках границы устроили 35 тысяч человек. Демонстранты бросали бутылки с зажигательной смесью и самодельные бомбы, жгли шины, пытались ломать пограничные заграждения.

В свою очередь, МИД Израиля возложил ответственность за гибель десятков палестинцев в столкновениях с военными на границах сектора Газа на правящее в анклаве движение ХАМАС.

"Израиль не допустит вторжения враждебных элементов и будет защищать своих граждан от насилия ХАМАС", — предупредил МИД.

"Керем Шалом"

С такими же обвинениями ранее выступил Белый дом. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Раджа Шаха, ХАМАС провоцирует власти Израиля на такую реакция. Шах добавил, что "у Израиля есть право защищать себя".

В то же время Израиль возобновил работу единственного перехода на своей границе с сектором Газа, предназначенного для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов.

КПП "Керем Шалом" сильно пострадал в ходе многонедельных акций протеста.

На него дважды нападали демонстранты. Они разгромили палестинскую часть перехода, включая трубы для перекачки газа и жидкого топлива, конвейерные ленты и аппаратуру безопасности, говорят военные.

Заседание Совбеза

Ситуацию в секторе Газа во вторник в 17:00 мск обсудит Совета Безопасности ООН.

Однако позднее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что США в понедельник заблокировали принятие заявления Совбеза с призывом провести независимое расследование гибели людей в секторе Газа.

В проекте заявления говорилось, что "Совет Безопасности призывает провести независимое и прозрачное расследование этих действий, чтобы привлечь (виновных — Прим. ред.) к ответственности", а также "выражает возмущение и скорбь в связи с убийством палестинских граждан".

СБ также предостерег "все страны" от принятия каких-либо шагов, которые могут ухудшить ситуацию.

Причина обострения

Протесты идут с 30 марта вдоль границ с Израилем. Столкновения в Газе активизировались на волне возмущения из-за переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Он состоялся в понедельник и был приурочен к 70-летию израильской государственности.

Статус Иерусалима — одно из главных препятствий в урегулировании многолетнего противостояния между Израилем и Палестиной.

Палестина считает восточную часть города оккупированной территорией. До недавнего времени все посольства Израиль располагал в Тель-Авиве.

В декабре Дональд Трамп принял решение признать Иерусалим столицей еврейского государства и объявил о переносе американского посольства, что вызвало осуждение со стороны многих стран. В нескольких арабских странах вспыхнули протесты.

Кроме того, в понедельник и вторник палестинцы отмечают 70-летнюю годовщину Накбы — национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч арабских беженцев. Акция получила название "Великий марш возвращения".