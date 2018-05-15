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Число погибших в Газе палестинцев возросло до 59

Сюжет:
Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (184)
10:2415.05.2018
027756
© AFP 2018 / Mahmud HamsСтолкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с ИзраилемСтолкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем
© AFP 2018 / Mahmud Hams

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа погибли 59 палестинцев. Еще около трех тысяч пострадали от пуль и газа.

Участники протеста в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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Аплодисменты и выстрелы. Чем опасен перенос посольства США в Иерусалим
Среди жертв — восьмимесячная девочка, которая умерла, надышавшись газом.

Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур из-за событий в регионе.

Мировое сообщество выражает серьезную обеспокоенность обострением палестино-израильского конфликта. С осуждением насилия в регионе выступили многие мировые лидеры и руководители международных организаций.

Израильтяне отвергают обвинения в непропорциональном применении силы и призывы к международному расследованию кровопролития, объясняя свои действия необходимостью не допустить прорыва через границу многотысячных толп.

Протесты на границе с Израилем продолжаются с конца марта, но они активизировались из-за переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Противостояние на границе

Столкновения палестинцев и израильских военных в городе Вифлеем
© AP Photo / Majdi Mohammed
Хезболлах пригрозило ракетным ударом, если Израиль перейдет "красную черту"
В ответ на беспорядки израильские военные открыли огонь по наиболее агрессивным участкам протестов. Премьер страны Биньямин Нетаньяху назвал эти действия самозащитой.

По данным Минобороны Израиля, акции на 12 участках границы устроили 35 тысяч человек. Демонстранты бросали бутылки с зажигательной смесью и самодельные бомбы, жгли шины, пытались ломать пограничные заграждения.

В свою очередь, МИД Израиля возложил ответственность за гибель десятков палестинцев в столкновениях с военными на границах сектора Газа на правящее в анклаве движение ХАМАС.

"Израиль не допустит вторжения враждебных элементов и будет защищать своих граждан от насилия ХАМАС", — предупредил МИД.

Протесты в Газе: столкновения палестинцев с израильскими войсками
© AFP 2018 / Mohammed AbedОфициальное открытие посольства США в Иерусалиме, перенос которого был приурочен к 70-й годовщине образования Израиля, спровоцировал новые протесты палестинцев на границе сектора Газа.Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем
© AFP 2018 / Mohammed Abed
Официальное открытие посольства США в Иерусалиме, перенос которого был приурочен к 70-й годовщине образования Израиля, спровоцировал новые протесты палестинцев на границе сектора Газа.
© РИА Новости / Иссам Аль-РимавиПерейти в фотобанкС конца марта в регулярных столкновениях с израильскими войсками погибли более 50 палестинцев, в основном из числа наиболее активных участников так называемого "Великого марша возвращения" - полуторамесячной череды протестных акций, приуроченной к 70-й годовщины Накбы — начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.Уличные протесты в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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С конца марта в регулярных столкновениях с израильскими войсками погибли более 50 палестинцев, в основном из числа наиболее активных участников так называемого "Великого марша возвращения" - полуторамесячной череды протестных акций, приуроченной к 70-й годовщины Накбы — начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.
© AFP 2018 / Said KhatibС утра израильская авиация разбрасывала над сектором Газа листовки с призывом к палестинцам, готовящим новые акции протеста, не приближаться к границе и не вступать в столкновения с военными.Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем
© AFP 2018 / Said Khatib
С утра израильская авиация разбрасывала над сектором Газа листовки с призывом к палестинцам, готовящим новые акции протеста, не приближаться к границе и не вступать в столкновения с военными.
© REUTERS / Mohammed Salem"Держитесь подальше от забора безопасности, подстрекателей террора и насильственных беспорядков. Спасайте себя и думайте в первую очередь о своем будущем", — говорилось в одной из листовой.Палестинский демонстрант во время столкновений с израильскими войсками в Газе. 14 мая 2018
© REUTERS / Mohammed Salem
"Держитесь подальше от забора безопасности, подстрекателей террора и насильственных беспорядков. Спасайте себя и думайте в первую очередь о своем будущем", — говорилось в одной из листовой.
© РИА Новости / Иссам Аль-РимавиПерейти в фотобанкИзраильская армия предупреждала, что намерена пресекать любые попытки палестинцев "повредить пограничную инфраструктуру, нанести ущерб военнослужащим или гражданскому населению Израиля".Участники протеста в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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Израильская армия предупреждала, что намерена пресекать любые попытки палестинцев "повредить пограничную инфраструктуру, нанести ущерб военнослужащим или гражданскому населению Израиля".
© РИА Новости / Иссам Аль-РимавиПерейти в фотобанкОпасаясь, что целые толпы пойдут на прорыв, израильская армия стянула к сектору Газа две дополнительные пехотные бригады, еще одна была переброшена на Западный берег реки Иордан, который до сих пор оставался в стороне от протестов.Израильские военнослужащие во время уличных протестов в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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Опасаясь, что целые толпы пойдут на прорыв, израильская армия стянула к сектору Газа две дополнительные пехотные бригады, еще одна была переброшена на Западный берег реки Иордан, который до сих пор оставался в стороне от протестов.
© AFP 2018 / Mahmud HamsИзраильские военные насчитали свыше 35 тысяч участников беспорядков на 12 участках границы.Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем
© AFP 2018 / Mahmud Hams
Израильские военные насчитали свыше 35 тысяч участников беспорядков на 12 участках границы.
© AP Photo / Majdi MohammedПалестинцы швыряют самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгут шины, пытаются ломать пограничные заграждения.Столкновения палестинцев и израильских военных в городе Вифлеем
© AP Photo / Majdi Mohammed
Палестинцы швыряют самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгут шины, пытаются ломать пограничные заграждения.
© РИА Новости / Иссам Аль-РимавиПерейти в фотобанкИзраильские силовики ведут огонь на поражение по наиболее агрессивным участникам протестов.Уличные протесты в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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Израильские силовики ведут огонь на поражение по наиболее агрессивным участникам протестов.
© AFP 2018 / Mohammed AbedПризнавая использование огнестрельного оружия, израильтяне называют свои действия самообороной, отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.Пострадавшие в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа с Израилем
© AFP 2018 / Mohammed Abed
Признавая использование огнестрельного оружия, израильтяне называют свои действия самообороной, отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.
© РИА Новости / Иссам Аль-РимавиПерейти в фотобанкСогласно последним данным местных медицинских служб, в столкновениях с израильскими войсками за день погибли более 40 человек, порядка тысячи семисот человек получили ранения.Участники протеста в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018
© РИА Новости / Иссам Аль-Римави
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Согласно последним данным местных медицинских служб, в столкновениях с израильскими войсками за день погибли более 40 человек, порядка тысячи семисот человек получили ранения.
© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaПалестинские власти поддерживают выступления соотечественников против переноса американского посольства в Иерусалим, но призывают удержать протест в мирных рамках и осуждают применение силы со стороны Израиля.Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
Палестинские власти поддерживают выступления соотечественников против переноса американского посольства в Иерусалим, но призывают удержать протест в мирных рамках и осуждают применение силы со стороны Израиля.
© AFP 2018 / Mahmud HamsПредставители Amnesty International раскритиковали действия израильской армии, заявив, что в результате применения военными боевого оружия около 500 человек получили огнестрельные ранения.Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем
© AFP 2018 / Mahmud Hams
Представители Amnesty International раскритиковали действия израильской армии, заявив, что в результате применения военными боевого оружия около 500 человек получили огнестрельные ранения.
© REUTERS / Amir CohenЕгипет выступил категорически против использования силы на границе сектора Газа. В МИД страны отметили, что Каир поддерживает "законные права палестинцев во главе с правом на создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме".Израильские военные тушат пожар на границе сектора Газа с Израилем
© REUTERS / Amir Cohen
Египет выступил категорически против использования силы на границе сектора Газа. В МИД страны отметили, что Каир поддерживает "законные права палестинцев во главе с правом на создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме".
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Перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Торжества и кровопролитие: США переносят посольство в Иерусалим
С такими же обвинениями ранее выступил Белый дом. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Раджа Шаха, ХАМАС провоцирует власти Израиля на такую реакция. Шах добавил, что "у Израиля есть право защищать себя".

"Керем Шалом"

В то же время Израиль возобновил работу единственного перехода на своей границе с сектором Газа, предназначенного для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов.

КПП "Керем Шалом" сильно пострадал в ходе многонедельных акций протеста.

На него дважды нападали демонстранты. Они разгромили палестинскую часть перехода, включая трубы для перекачки газа и жидкого топлива, конвейерные ленты и аппаратуру безопасности, говорят военные.

Заседание Совбеза

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем. 14 мая 2018
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
"Реки крови": Кадыров прокомментировал перенос посольства США в Иерусалим
Ситуацию в секторе Газа во вторник в 17:00 мск обсудит Совета Безопасности ООН.

Однако позднее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что США в понедельник заблокировали принятие заявления Совбеза с призывом провести независимое расследование гибели людей в секторе Газа.

В проекте заявления говорилось, что "Совет Безопасности призывает провести независимое и прозрачное расследование этих действий, чтобы привлечь (виновных — Прим. ред.) к ответственности", а также "выражает возмущение и скорбь в связи с убийством палестинских граждан".

СБ также предостерег "все страны" от принятия каких-либо шагов, которые могут ухудшить ситуацию.

Причина обострения

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем
© AFP 2018 / Mahmud Hams
Востоковед: палестинцы показали, как воспринимают "знак" от президента США
Протесты идут с 30 марта вдоль границ с Израилем. Столкновения в Газе активизировались на волне возмущения из-за переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Он состоялся в понедельник и был приурочен к 70-летию израильской государственности.

Статус Иерусалима — одно из главных препятствий в урегулировании многолетнего противостояния между Израилем и Палестиной.

Палестина считает восточную часть города оккупированной территорией. До недавнего времени все посольства Израиль располагал в Тель-Авиве.

В декабре Дональд Трамп принял решение признать Иерусалим столицей еврейского государства и объявил о переносе американского посольства, что вызвало осуждение со стороны многих стран. В нескольких арабских странах вспыхнули протесты.

Кроме того, в понедельник и вторник палестинцы отмечают 70-летнюю годовщину Накбы — национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч арабских беженцев. Акция получила название "Великий марш возвращения".

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Дым, крики и стычки с полицией: протесты против переноса посольства США в Иерусалим
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