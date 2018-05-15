Талибы* напали на правительственные войска в афганской провинции Фарах

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Боевики радикального движения "Талибан"* в четверг начали наступление в провинции Фарах на западе Афганистана, в одноименном административном центре провинции идут ожесточенные бои с правительственными войсками, сообщает телеканал Tolo News.

Как рассказал член совета провинции Дадулла Кейн, столкновения начались во вторник рано утром. По его словам, бои продолжаются "в нескольких районах города и близ управления Национального директората безопасности".

По словам местных жителей, если правительство не пришлет подкрепления, город Фарах может попасть под контроль боевиков.

"Люди бегут из города, и ситуация очень плоха", — заявил один из жителей города.

По данным телеканала, правительственным войскам Афганистана направлены дополнительные силы в качестве подкрепления.

Министерство обороны страны сообщило о ликвидации восьми боевиков, еще трое ранены.

По данным агентства Пажвак, представитель местной больницы Ахмад Заки сообщил, что в медучреждение доставлены тела двух погибших и 16 раненых представителей сил безопасности. Среди пострадавших — заместитель шефа полиции.

*Террористическая организация, запрещенная в России