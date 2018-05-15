Трамп рассказал о самочувствии супруги после операции

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Операция на почках 48-летней первой леди США Меланьи Трамп прошла успешно, сообщил американский президент Дональд Трамп. Об этом он написал на в Twitter.
По его словам, у нее хорошее настроение. Также он поблагодарил всех за добрые пожелания.
Прилетел на вертолете, уехал на машине
В медицинский центр Уолтера Рида, где лежит его жена, Трамп прилетел на вертолете.
Там он провел около часа. За это время метеорологические службы выдали предупреждение об угрозе торнадо под Вашингтоном, а в самой столице начался сильный порывистый ветер и ливень. В результате обратно Трампу пришлось ехать на автомобиле.
Позднее в Белом доме подтвердили информацию об успешной операции.
"Сегодня утром первая леди Меланья Трамп прошла процедуру эмболизации для лечения доброкачественного состояния почек", — говорится в сообщении.
Отмечается, что хирургическое вмешательство прошло без осложнений.
Меланья Трамп пробудет в больнице около недели.
Эмболизация — хирургическая процедура, в ходе которой перекрываются сосуды, питающие новообразование, чтобы остановить его рост.
Сложные отношения
Отношения Трампа с супругой регулярно становятся предметом обсуждения в социальных сетях. Меланья неоднократно ставила американского лидера в неловкое положение. Например, в начале февраля она отказалась с ним сфотографироваться, а незадолго до этого, во время визита в Рим, — взять за руку.
В конце апреля Меланья отмечала свой день рождения, однако президент признался, что ничего ей не подарил.
Он добавил, что не хотел бы вдаваться в подробности об этой ситуации, которая грозит ему "проблемами". В свое оправдание американский лидер отметил, что подарил супруге "прекрасную открытку", сопроводив ее букетом цветов.
По его словам, он "слишком занят, чтобы бегать и искать подарки".
Новой первой леди США стала 46-летняя фотомодель словенского происхождения, дизайнер ювелирных украшений Меланья Трамп.
На фото: победивший на выборах президента США республиканец Дональд Трамп, его супруга Меланья и сын Бэррон Уильям Трамп.
Меланья Трамп активно поддерживала своего супруга во время его президентской кампании: "Муж будет оставаться сосредоточенным на одном: Америка – это красивая страна, которую он очень сильно любит".
Кандидат в президенты США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп на избирательном участке в Нью-Йорке.
Меланья Трамп (Melania Trump), урожденная Меланья Кнавс (Melanija Knavs), родилась 26 апреля 1970 года в Севнице – регион Посавье, в бывшей Социалистической Федеративной Республике Югославия, ныне Словения.
Отец будущей первой леди США – Виктор Кнавс – занимался перепродажей подержанных машин. Мать – Амалия – работала на текстильной фабрике.
Сразу после первого курса Меланья бросила учебу в университете по специальности архитектура и дизайн и полностью отдалась модельной карьере, переехав в Милан. Затем она работала в Париже.
С Дональдом Трампом Меланья познакомилась в 1998 году во время одной из вечеринок на Манхэттене. Трамп попросил у модели, которая моложе его на 24 года, номер телефона, но, как пишут многие СМИ, Меланья отказала ему, потому как он был сильно пьян.
Меланья Трамп во время 83-й церемонии вручения премии "Оскар", 2011 год.
В 2010 году Меланья объявила о запуске ювелирной коллекции собственного дизайна. Когда торговая марка стала узнаваемой, появилась линия косметических средств, презентация которой состоялась на популярном телешоу – проект принадлежал ее супругу.
Ради модельной карьеры Меланья сделала несколько пластических операций, а также в 1996 году изменила свое имя на более звучное для западного уха Меланья Кнаус (Melania Knauss).
Отношения Дональда Трампа и Меланьи получили огласку после запуска реалити-шоу Трампа The Apprentice, а также после выступления Меланьи вместе с Трампом на радио-шоу The Howard Stern Show, где он рассказал "о любви всей своей жизни".
20 марта 2006 года у пары родился мальчик, которого назвали Бэррон Уильям Трамп. Он стал пятым ребенком Дональда Трампа.
На фото: Дональд Трамп, его жена Меланья и сын во время открытия звезды Дональда Трампа на аллее славы в Голливуде, США, 2007 год.
Выступление Меланья Трамп стало центральным событием на Национальном съезде Республиканской партии в Кливленде.
В 2004 году Дональд Трамп и Меланья Кнаус обручились. Они поженились 22 января 2005 года в Епископальной церкви Bethesda-by-the-Sea в Палм-Бич (Флорида). Пышный прием в честь их свадьбы проходил в усадьбе Трампа в зале площадью 17000 кв. футов.
Фото Меланьи печатали на своих обложках такие известные издания, как Vogue, Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle. Также она снялась в картине "Образцовый самец" (2001).