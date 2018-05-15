Трамп рассказал о самочувствии супруги после операции

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Операция на почках 48-летней первой леди США Меланьи Трамп прошла успешно, сообщил американский президент Дональд Трамп. Об этом он написал на в Twitter.

По его словам, у нее хорошее настроение. Также он поблагодарил всех за добрые пожелания.

Прилетел на вертолете, уехал на машине

В медицинский центр Уолтера Рида, где лежит его жена, Трамп прилетел на вертолете.

Там он провел около часа. За это время метеорологические службы выдали предупреждение об угрозе торнадо под Вашингтоном, а в самой столице начался сильный порывистый ветер и ливень. В результате обратно Трампу пришлось ехать на автомобиле.

Позднее в Белом доме подтвердили информацию об успешной операции.

"Сегодня утром первая леди Меланья Трамп прошла процедуру эмболизации для лечения доброкачественного состояния почек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что хирургическое вмешательство прошло без осложнений.

Меланья Трамп пробудет в больнице около недели.

Эмболизация — хирургическая процедура, в ходе которой перекрываются сосуды, питающие новообразование, чтобы остановить его рост.

Сложные отношения

Отношения Трампа с супругой регулярно становятся предметом обсуждения в социальных сетях. Меланья неоднократно ставила американского лидера в неловкое положение. Например, в начале февраля она отказалась с ним сфотографироваться, а незадолго до этого, во время визита в Рим, — взять за руку.

В конце апреля Меланья отмечала свой день рождения, однако президент признался, что ничего ей не подарил.

Он добавил, что не хотел бы вдаваться в подробности об этой ситуации, которая грозит ему "проблемами". В свое оправдание американский лидер отметил, что подарил супруге "прекрасную открытку", сопроводив ее букетом цветов.

По его словам, он "слишком занят, чтобы бегать и искать подарки".