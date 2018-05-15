В Греции полиция очищает от мигрантов старый порт в городе Патры

Полицейский в лагере беженцев с Ближнего Востока на острове Лесбос в Греции. архивное фото

Полицейский в лагере беженцев с Ближнего Востока на острове Лесбос в Греции. архивное фото

АФИНЫ, 15 мая — РИА Новости. Крупная полицейская операция проходит во вторник утром в греческом городе Патры на севере Пелопоннеса — полиция вывозит иммигрантов из самовольно устроенных лагерей на двух заброшенных заводах, сообщает местное издание Patras Times.

Операция началась на рассвете, в ней участвуют 380 полицейских, 10 подразделений спецназа полиции, говорится в сообщении.

С заводов "Ладопулос" и "АВЕКС" на территории старого порта выведены более 550 человек, их сажают в автобусы и отправляют в лагеря размещения мигрантов возле города Ахайя, пишет издание.

Завершить операцию планируется в течение дня.

Патры являются главным транспортным узлом, соединяющим Грецию с Италией, и мигранты пытаются пробраться в порт и спрятаться в грузовиках, ожидающих отправки в Италию на паромах.

В последние месяцы в Патрах постоянно происходят столкновения между различными группами мигрантов, криминальная обстановка вблизи старого порта обострилась. Несколько дней назад афганец застрелил 20-летнего соотечественника, после чего произошло несколько жестоких драк с участием десятков мигрантов. В понедельник вечером произошли новые столкновения между группами афганцев.