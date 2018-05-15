В Белом доме заявили о возможных кадровых перестановках

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Кадровые перестановки могут произойти в Белом доме после скандальных высказываниях о здоровье сенатора Джона Маккейна, заявила советник президента США Келлиэнн Конуэй.

На прошлой неделе СМИ сообщили со ссылкой на источники, что помощница президента США Дональда Трампа Келли Садлер на совещании предложила не принимать во внимание несогласие Маккейна с кандидатурой Джины Хаспел на пост директора ЦРУ. Она якобы произнесла: "Он все равно умирает".

"Да, (я так думаю)", — заявила Конуэй на вопрос журналиста телеканала Fox News, ожидает ли она кадровые перестановки Белом доме.

Речь идет о состоянии здоровья сенатора, которому в июле прошлого года диагностировали агрессивную форму рака мозга. Тогда же 81-летний политик перенес операцию в этой связи. С декабря 2017 года он не принимает непосредственного участия в работе сената, оставаясь в своем штате Аризона под присмотром врачей.

Родственники сенатора раскритиковали автора высказывания, а его дочь призвала Белый дом уволить Садлер. Однако увольнения не последовало. Зато появились новые утечки.

В пятницу телеканал ABC и издание Axios опять со ссылкой на источники в аппарате сообщили о содержании встречи пресс-секретаря президента Сары Сандерс с сотрудниками, где она критиковала как само высказывание об "умирающем Маккейне", так и сами факты утечек.

Маккейн известен как критик Трампа, неоднократно расходившийся с президентом во мнениях. Недавно газета New York Times сообщила, что родственники Маккейна хотели бы видеть на его похоронах вице-президента США Майка Пенса, а не американского президента. Данное решение объясняется "шаткими отношениями" между президентом США и сенатором.