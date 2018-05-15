В Белом доме заявили о возможных кадровых перестановках

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Кадровые перестановки могут произойти в Белом доме после скандальных высказываниях о здоровье сенатора Джона Маккейна, заявила советник президента США Келлиэнн Конуэй.
"Да, (я так думаю)", — заявила Конуэй на вопрос журналиста телеканала Fox News, ожидает ли она кадровые перестановки Белом доме.
Речь идет о состоянии здоровья сенатора, которому в июле прошлого года диагностировали агрессивную форму рака мозга. Тогда же 81-летний политик перенес операцию в этой связи. С декабря 2017 года он не принимает непосредственного участия в работе сената, оставаясь в своем штате Аризона под присмотром врачей.
Родственники сенатора раскритиковали автора высказывания, а его дочь призвала Белый дом уволить Садлер. Однако увольнения не последовало. Зато появились новые утечки.
Маккейн известен как критик Трампа, неоднократно расходившийся с президентом во мнениях. Недавно газета New York Times сообщила, что родственники Маккейна хотели бы видеть на его похоронах вице-президента США Майка Пенса, а не американского президента. Данное решение объясняется "шаткими отношениями" между президентом США и сенатором.