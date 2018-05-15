"Реки крови": Кадыров прокомментировал перенос посольства США в Иерусалим

Протесты в Газе из-за переноса посольства США в Иерусалим (57)

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и последовавшие за этим акции протестов в секторе Газа.

Ранее министерство здравоохранения Палестины сообщило о 59 погибших и 2,7 тысячах раненых в результате столкновений палестинцев с израильскими военными.

"Торжества по случаю открытия американского посольства в Иерусалиме и лужи палестинской крови в секторе Газа! Таким войдет в историю понедельник 14 мая 2018 года", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни отметил, что Трамп решил не прислушиваться к мнению своих союзников, которые требовали отказаться от этого решения.

"Госдеп США откликается, если в Чечне кто-то чихнет, но спокойно относится к рекам арабской крови, проливаемой Израилем. США и Израиль больше всего боятся восстановления мира и стабильности на Ближнем Востоке. Иначе ничем не объяснить настойчивую последовательность мер, направленных на рост напряженности в зоне конфликта", — написал глава республики.

Кроме того, Кадыров выразил уверенность, что народ Палестины не получится запугать, а исламский мир не согласится с фактическим контролем США всего Иерусалима.