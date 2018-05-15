Япония призывает к сдержанности сторон на фоне событий в секторе Газа

Протесты в Газе из-за переноса посольства США в Иерусалим (56)

ТОКИО, 15 мая – РИА Новости. Правительство Японии призывает к сдержанности в связи с акциями протеста в секторе Газа, вспыхнувшими на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным министерства здравоохранения Палестины, число погибших достигло 59 человек, еще около 2,7 тысячи получили ранения.

"Это является чрезвычайно прискорбным. Мы надеемся, что все вовлеченные стороны проявят сдержанность в ходе урегулирования ситуации", — заявил журналистам глава японского МИД Таро Коно.

Министр подчеркнул, что Токио "не рассматривает перенос японского посольства в Иерусалим и не направлял представителей на церемонию открытия" американского посольства.

Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. Ситуацию в секторе Газа во вторник обсудит Совбез ООН.