В Кривом Роге чиновницу уволили за исполнение песни Захаровой в День Победы

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Чиновницу из Кривого Рога уволили за то, что на мероприятии 9 Мая исполнили песню "Верните память", которую написала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом сообщили в администрации Криворожского горисполкома.

Ранее местные СМИ сообщили, что песня Захаровой "Верните память", которую она посвятила российским солдатам в Сирии, прозвучала на торжествах посвященных Дню Победы в Кривом Роге. Концертный номер с использованием этой композиции был показан во время церемонии возложения цветов к братской могиле. При этом на мероприятии присутствовали депутаты Верховной рады Украины, мэр Кривого Рога Юрий Вилкул и другие чиновники.

Глава Центрально-Городского района Сергей Неженцев назвал использование песни "Верните память" неуместным. "Ответственная за организацию данного мероприятия — заведующая отделом культуры Центрально-Городского района Валентина Игнатова — освобождена от занимаемой должности", — приводит сайт администрации Кривого Рога слова Неженцева.

При этом местное издание 0654.ua утверждает, что песня Захаровой исполнялась на мероприятиях еще в двух районах Кривого Рога — Металлургическом и Саксаганском.