Южная Корея приняла предложение КНДР о встрече на высоком уровне

ТОКИО, 15 мая – РИА Новости. Южная Корея приняла предложение КНДР о проведении встречи на высоком уровне 16 мая в пункте переговоров Пханмунджом на границе двух государств.

"Встреча на высоком уровне представителей КНДР и Южной Кореи по вопросам реализации положений Пханмунджомской декларации мира, процветания и воссоединения на Корейском полуострове пройдет в пункте Пханмунджом 16 мая", — говорится в сообщении южнокорейского министерства по делам национального объединения.

Ранее сообщалось, что КНДР направила Южной Корее предложение о проведении встречи на высоком уровне 16 мая.

Ожидается, что в ходе встречи будут затронуты вопросы возобновления диалога по линии Красного Креста и встреч родственников, разобщенных на Юге и Севере в результате раскола. Не исключается также, что стороны обсудят совместное участие спортсменов из КНДР и Южной Кореи в ходе Азиатских игр.

В конце апреля состоялся первый за 10 лет саммит между лидерами Южной Кореи и КНДР. Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. По итогам саммита была принята совместная декларация, в которой КНДР и Южная Корея заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения, стремясь к совместному процветанию и мирному воссоединению.