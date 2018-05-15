МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Электромобилем Tesla Model S, который врезался в пожарную машину в американском штате Юта, управляла система автопилота, сообщает местный телеканал News4Utah со ссылкой на водителя автомобиля.

По информации телеканала, 28-летняя водитель Tesla заявила полиции, что в момент аварии у нее был включен автопилот. Она также призналась, что перед столкновением смотрела в телефон.

Полиция Саут-Джордана работает со специалистами из компании Tesla над получением данных с видеорегистратора, это может занять несколько дней, отмечает телеканал.

Авария произошла в городе Саут-Джордан приблизительно в 18.30 в пятницу (03.30 субботы мск). Автомобиль Tesla не остановился на красный сигнал светофора и на скорости 60 миль в час (около 96 километров в час — ред.) врезался в автомобиль пожарной службы. У женщины-водителя Tesla сломана лодыжка, водителю пожарного автомобиля медицинская помощь не потребовалась.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает их другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.