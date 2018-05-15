Житель Китая заплатил в ларьке 23 тысячи долларов за два пирожка

ПЕКИН, 15 мая – РИА Новости. Мужчина в городе Чжэнчжоу китайской центральной провинции Хэнань воспользовался системой электронных платежей Alipay при оплате двух паровых пирожков-баоцзы в одном из уличных ларьков, при этом по ошибке или из-за сбоя программы он заплатил более 147 тысяч юаней (более 23 тысяч долларов) и сам не заметил этого.

В среднем один такой пирожок с мясом или овощами стоит от 1,5 до 5 юаней. Как мужчина не заметил, что с его счета списалась такая крупная сумма, он и сам не понял. История стала обсуждаемой в китайской соцсети Weibo, особенно в связи с ее счастливым завершением.

Продавец баоцзы по фамилии Хэ, делая месячный отчет по выручке, обнаружил на счету ларька лишних 147 тысяч юаней. Он предположил, что покупатель по ошибке ввел шестизначный пароль для оплаты со счета вместо цены баоцзы. Продавец сразу сообщил об этом руководству и за свою честность был награжден премией в 5 тысяч юаней (около 800 долларов).

Руководство сети ларьков быстрого питания связалось с местной полицией и сообщило о случившемся. Также продавец обратился в СМИ за помощью в поиске покупателя, так как тот не предпринимал попыток связаться с ним. Позже сотрудники компании Alipay связались с ним, чтобы сообщить о его ошибке и о том, что вторая сторона хочет вернуть лишнюю сумму. Покупатель по фамилии Хань сначала принял их за пранкеров и не поверил в реальность ситуации.

Вся сумма была возвращена невнимательному покупателю на прошлой неделе в местном полицейском участке.