КНДР начала ликвидацию ядерного полигона Пхунгери, утверждают СМИ

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. КНДР уже начала ликвидацию ядерного полигона Пхунгери, церемония проведения которой назначена на 23-25 мая, утверждает американский сайт 38North со ссылкой на спутниковые изображения от 7 мая.

"Спутниковые снимки от 7 мая приводят убедительные доказательства того, что демонтаж испытательного полигона уже идет полным ходом", — пишет издание.

Recent commercial satellite imagery has provided definitive evidence that the #DPRK has begun dismantling the Punggye-ri Nuclear Test Sitehttps://t.co/ILVR1hpmlw — 38 North (@38NorthNK) 14 мая 2018 г.

​Портал утверждает, что снесены несколько зданий для эксплуатационной поддержки. Также демонтированы рельсы для вагонеток, несколько тележек перевернуты или разобраны, отмечает 38North.

Некоторые более значимые здания, включая две самые крупные постройки — командный центр и здание административной поддержки — остались нетронутыми. Остаются открытыми входы в туннели. Вероятно, как пишет портал, это связано с тем, что на церемонии закрытия полигона будут присутствовать иностранные журналисты, и она будет включать в себя "обрушение всех туннелей с помощью взрывов, закрытия входов в них".

Ранее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что ЦК Трудовой партии Кореи принял решение провести 23-25 мая закрытие ядерного полигона Пхунгери. Планируется полностью уничтожить вход на территорию полигона, а также окружающие полигон объекты.

С территории будут выведены все научные работники и сотрудники охраны. Испытательная шахта полигона будет взорвана, затем будут снесены все наземные постройки — здание исследовательского института, посты охраны и другие объекты.

На мероприятии смогут присутствовать журналисты из Южной Кореи, Китая, США, Великобритании и России.