КНДР начала ликвидацию ядерного полигона Пхунгери, утверждают СМИ

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. КНДР уже начала ликвидацию ядерного полигона Пхунгери, церемония проведения которой назначена на 23-25 мая, утверждает американский сайт 38North со ссылкой на спутниковые изображения от 7 мая.
"Спутниковые снимки от 7 мая приводят убедительные доказательства того, что демонтаж испытательного полигона уже идет полным ходом", — пишет издание.
Recent commercial satellite imagery has provided definitive evidence that the #DPRK has begun dismantling the Punggye-ri Nuclear Test Sitehttps://t.co/ILVR1hpmlw— 38 North (@38NorthNK) 14 мая 2018 г.
Портал утверждает, что снесены несколько зданий для эксплуатационной поддержки. Также демонтированы рельсы для вагонеток, несколько тележек перевернуты или разобраны, отмечает 38North.
Некоторые более значимые здания, включая две самые крупные постройки — командный центр и здание административной поддержки — остались нетронутыми. Остаются открытыми входы в туннели. Вероятно, как пишет портал, это связано с тем, что на церемонии закрытия полигона будут присутствовать иностранные журналисты, и она будет включать в себя "обрушение всех туннелей с помощью взрывов, закрытия входов в них".
С территории будут выведены все научные работники и сотрудники охраны. Испытательная шахта полигона будет взорвана, затем будут снесены все наземные постройки — здание исследовательского института, посты охраны и другие объекты.
На мероприятии смогут присутствовать журналисты из Южной Кореи, Китая, США, Великобритании и России.