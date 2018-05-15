Эксперты объяснили странности в маршруте пропавшего малайзийского "Боинга"

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Исчезновение в марте 2014 года малазийского самолета Boeing 777-200, вероятнее всего, объясняется умышленными действиями пилота. К такому выводу пришли эксперты, выступавшие на австралийском телеканале 9Now.

Так, пилот и авиаинструктор Симон Харди считает, что командир Boeing Захария Ахмад Шах отключил системы обнаружения, после чего вел самолет на границе зон ответственности Малайзии и Таиланда, чтобы запутать диспетчеров. Такой курс, говорит эксперт, был выбран намеренно.

При этом Харди указывает на ненужный крюк вокруг малазийского штата Пинанг, где родился Ахмад Шах. По мнению эксперта, таким образом пилот прощался с домом.

"Он собирался убить себя. К сожалению, вместе с собой он убил всех пассажиров. Это было сделано намеренно", — заявил экс-руководителей Бюро безопасности транспорта Канады Лэрри Вэнс.

По его мнению, пилот Boeing мог надеть кислородную маску, после чего разгерметизировать салон самолета, чтобы пассажиры и другие члены экипажа потеряли сознание.

В ночь на 8 марта 2014 года авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, совершавший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета.